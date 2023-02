Una de las quejas más importantes y frencuentes de los bogotanos tiene que ver con el estado de las vías en la capital de Colombia. Los ciudadanos piden constantemente a los gobernantes que reparen los huecos e inviertan en la malla vial.



Entre tanto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en una entrevista con RCN Radio, indicó que se necesitarían cerca de de 8 billones de pesos para las arreglar las vías de Bogotá pero que el IDU solamente cuenta con un presupuesto de $300 mil millones cada año.​

El funcionario explicó: “La malla vial de Bogotá es muy extensa, son más de 14.000 kilómetros de carriles y vías, los recursos que dispone la administración distrital para mantenimiento anualmente son aproximadamente $300 mil millones al año y las necesidades para poder mejorar el 100 por ciento de la malla vial son como de 8 billones de pesos, por lo tanto lo que nos toca hacer es un ejercicio técnico para priorizar y saber dónde debemos invertir mejor esa plata”.



Además, indicó en medio de la entrevista que se han priorizado las vías principales sobre todo los carriles de TransMilenio. “Estamos en diálogos con la misma empresa que tapó los huecos en el mes de diciembre, para poder atender los mayores requerimientos de la ciudadanía”, agregó.



Entre tanto, hace poco se conoció que con la sanción de la Ley 2161 de 2021, el Congreso de la República estableció que es el propietario del vehículo quien debe velar porque los automotores circulen con el Soat, la técnico-mecánica al día, se respeten los semáforos, no se exceda la velocidad permitida y no se transite por lugares y horarios no permitidos, y también se eximió a las secretarías de Tránsito de identificar al conductor infractor.



En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, habló sobre cómo modifica esta directriz la detección de infractores por fotomulta en la capital.



La última sentencia nos dice que los propietarios de los vehículos deben ‘velar’, es decir, son parte del cuidado y de las condiciones en las cuales se manejan sus vehículos. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener un mejor proceso contravencional. La Corte en esa sentencia nos sigue reiterando que la fotodetección es legal y es constitucional, y es una herramienta para tener control en vía.

