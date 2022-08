El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, conversó con EL TIEMPO sobre los retos que asumirá en la comandancia de la Mebog y sobre las condiciones en la que recibe la seguridad de la capital.



(Le puede interesar: Golpe al Tren de Aragua en Bogotá: Ejército realizó 5 capturas más)

El brigadier general Triana no solo llega a la Mebog con la confianza del nuevo director general de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, sino que además fue bienvenido por la alcaldesa Claudia López y el secretario de Seguridad quienes aseguraron que reciben la designación "con beneplácito".



Hay que recordar que cuando se conoció el nuevo cargo del general Triana, el director de la Policía Nacional, general Sanabria, señaló que el nombramiento del nuevo comandante de la Mebog se habría producido luego de una petición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



(También puede leer: 'La policía será implacable con el delito y corrupción': nuevo comandante Mebog)

¿Cuáles son los retos que asume en la comandancia

de la de la Policía Metropolitana de Bogotá?

El primer reto que tenemos es continuar analizando el contexto del multicrimen en la ciudad, entendiendo el fenómeno y trabajando de la mano con la Fiscalía y con todas las capacidades de la institución como la dirección de inteligencia y la dirección de investigación criminal. Vamos a afectar las estructuras no solamente con su captura, sino que a través de la extinción de dominio, quitarles los bienes a esas personas y dejarlos a buen recaudo de la autoridad. Haré seguimiento directo como comandante a todos esos fenómenos.



El segundo reto es tener una policía más cercana, que cada comandante tenga una conversación muy fluida con los diferentes actores en las localidades, con los tenderos, los motociclistas, los taxistas y la gente en general para brindar dos cosas: seguridad e intercambio de información valiosa.



El tercer reto es lograr que el policía tenga un amplio conocimiento de la norma, que el ciudadano esté satisfecho, cómodo, que vea un policía que saluda, que escucha, que actúa bondadoso, bien presentado y respetuoso.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo comandante de la Mebog. Foto: Policía de Bogotá

Hay temas puntuales como los homicidios violentos, los embolsados, el sicariato y el hurto, que tiene azotada a la ciudad, ¿cuál será su línea para enfrentarlos?



Todas esas manifestaciones extremadamente violentas implican un mayor esfuerzo, es decir, más presencia y más visibilidad, pero a la vez más efectividad. Vamos a tener una intervención más fuerte en materia de investigación criminal y de inteligencia.



Esto implica tener más presencia en sectores estratégicos en la ciudad y un acompañamiento tecnológico que robustece la labor del uniformado. La combinación de esos elementos, junto a una investigación criminal profunda e inteligencia para la seguridad ciudadana, de seguro nos va a dar resultados inmediatos para devolver la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía y esclarecer los hechos que generan la zozobra en la ciudad.



(Le puede interesar: El alcalde de Soacha denuncia que ‘tierreros’ lo tienen amenazado de muerte)

La Fiscalía le contó a EL TIEMPO que el ‘Tren de Aragua’ se tomó varias localidades, ¿cuál es su estrategia para combatir esta estructura criminal?



Lo primero es sentarnos a entender cuál es el modus operandi, cómo funcionan y entender cómo están operando para así poder diseñar una estrategia específica para este caso. Esto lo vamos a hacer con investigación criminal e inteligencia que nos permita desvertebrar las estructuras, porque no es solo capturar, es desarmarla totalmente.



La Policía de Bogotá históricamente ha tenido muchos éxitos en materia de desarticulación de estructuras cuando inciden de manera violenta en la ciudad, y esta no será la excepción. Tenemos todo el compromiso, la capacidad y la experiencia para lograr resultados inmediatos. No vamos a permitir que en Bogotá estos criminales se ubiquen y generen incertidumbre y zozobra.

¿Vamos a tener una policía implacable en Bogotá?



Sí. Vamos a tener una policía implacable con el delito, pero muy cercana al ciudadano, ayudándoles a todos los actores de la sociedad en el marco de las buenas prácticas. Tendremos más actuaciones estratégicas, mucho trabajo de disuasión y prevención y con resultados contundentes.



Vamos a tener policías que en el marco de la resolución de conflictos y la mediación sean muy efectivos y le apuntamos a que estas prácticas transformen el concepto de algunos ciudadanos y llegar a un estándar para demostrar que la Policía centenaria se puede transformar en buenas prácticas y a la vez perseguir el delito.

Facebook Twitter Linkedin

El general Sanabria nombró como comandante de la Mebog al brigadier general Carlos Triana. Foto: Archivo particular

Sobre esos estándares, hace un tiempo hubo una polémica por la presunta participación de algunos policías en un robo en Ciudad Bolívar, ¿cómo va a manejar la corrupción en la institución?



Dos cosas: somos implacables en contra de la corrupción. Si hay un policía cuyo comportamiento no está en el marco de la ley, lo lógico es que todo el peso de la ley debe caer sobre eso. Tenemos claro que los conceptos disciplinarios tienen que dinamizarse para poder tomar decisiones frente a las malas conductas de los uniformados. Soy implacable con la corrupción y tengo muy claro que eso no se va a negociar.



Vamos atener labores de contrainteligencia enfocada en identificar este fenómeno, pero también pedimos apoyo de la ciudadanía con datos que permitan la toma de decisiones.

¿Veremos cambios en las comandancias de las estaciones de Bogotá o una reestructuración de la institución en la capital?



Sí. Pero vamos a revisar cada uno de los oficiales y líderes, sus resultados preventivos, sus resultados frente al acercamiento a la comunidad, si son aceptados y cuántas veces se reúnen con la comunidad. Todo ese proceso se hará en el marco de la planeación y la proyección de objetivos.



También vamos a evaluar los resultados operativos frente a los delitos que se cometen en los territorios. Todo eso será objeto de revisión. Por el momento, lo importante es empezar a dinamizar a la Policía Metropolitana de Bogotá con las buenas prácticas.

Hablando de esas buenas prácticas y de las quejas contra algunos uniformados sobre sus condiciones, ¿cuál es el reto con los uniformados?



Le vamos a apuntar a una policía que esté cómoda, con bienestar; una policía integral que tenga buena instrucción, capacitación que esté liderada por oficiales que sean ejemplarizantes y que tengan como único objetivo eso: ser ejemplo en la sociedad.

Con eso vamos a lograr acercamiento al ciudadano, credibilidad y confianza que redundará en que tengamos más información para poder atacar los fenómenos delictivos. Tendremos policías con dignidad, tranquilos, felices, pero, sobre todo, en armonía con la ciudadanía.

Finalmente, ¿cómo será el trabajo con la alcaldesa Claudia López y el secretario de Seguridad?



Vamos a reunirnos permanentemente con la señora alcaldesa para escuchar y entender las diferentes estrategias y lineamientos que ella dará en temas de seguridad y alinearnos a sus disposiciones en la capital. Haremos lo que nos corresponde como policías: proteger los bienes, proteger la vida y ser contundentes con todas las modalidades delictivas que afectan a los ciudadanos.



Ayer nos reunimos para empezar a trabajar con la Alcaldía de Bogotá y, por supuesto, no vamos a ser inferiores a la responsabilidad que se nos ha encomendado por el presidente de la República, el ministro de Defensa, el director general de la Policía Nacional y la alcaldesa de Bogotá.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO