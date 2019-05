Director de la CAR no firmará convenio de cofinanciación de Canoas

El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, aseguró que la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por haber firmado un convenio interadministrativo en el que no existían estudios definitivos para la obra, y no expondrá a ir en contravía de ese criterio.

La firma del convenio interadministrativo se anunció el pasado 12 de marzo, luego de que el Consejo Directivo de la CAR aprobara recursos por 1,5 billones de pesos para completar la financiación de la planta. Hoy el funcionario dijo en una entrevista que el documento no se ha firmado y por ahora no lo hará.

“En opinión de la primera instancia (de la Procuraduría) es que ningún convenio de cofinanciación interadministrativo entre entidades públicas puede suscribirse si no cuenta previamente con diseños actualizados, definitivos, suficientes y completos de la obra que se pretende cofinanciar”, explicó Franco.



Según el funcionario, si lo destituyen por un convenio que se hizo con base en unos estudios que se preveía tenían que ser revisados al ejecutar la obra, y la Procuraduría estima que eso no puede pasar, él no se puede exponer a firmar actos similares. “No puedo firmar un convenio que tengo en el escritorio en borrador, hasta que la segunda instancia confirme la opinión de la Procuraduría”, dijo.



En la misma situación están las plantas de Villapinzón, Suesca, Sopó, Pasca y Girardot”, contó Franco al anunciar su decisión. “Es una tragedia para el río Bogotá”, afirmó.



El pasado 12 de marzo, en un acto en el que apareció con el alcalde Enrique Peñalosa, el director de la CAR, Néstor Franco, informó que el consejo directivo de la corporación aprobó las vigencias futuras con los recursos que esa entidad está obligada a aportar para construir la planta Canoas, que permitirá descontaminar las aguas del río Bogotá.



De 4,5 billones de pesos que se estima cuesta el proyecto, la CAR se comprometió a aportar 1,5 billones a partir del 2023, recursos que provienen del impuesto predial de Bogotá que todos los años la ciudad le gira a esa corporación.



El resto de los dineros los pone la Alcaldía de Bogotá, es decir, 2,94 billones de pesos que corresponden el 64,4 por ciento del presupuesto previsto. De los aportes del Distrito 1,48 billones son para la obra y 1,46 billones para la operación. La Gobernación de Cundinamarca entregará 61.000 millones de pesos.



En qué consiste la obra



La planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, que estará ubicada en Soacha, es la solución prevista para tratar el 70 por ciento de las aguas residuales que produce Bogotá en el centro y el sur y la totalidad de las que genere el municipio de Soacha.



Su construcción está prevista desde el 2004, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ratificado por el Consejo de Estado) emitió un fallo histórico en el que comprometió a las entidades nacionales, distritales y regionales en las acciones para descontaminar el río Bogotá. Una de las soluciones a las que se comprometieron en pactos de cumplimiento de ese momento fue la construcción de la planta.



Durante 15 años el tema ha sido motivo de controversia porque fue difícil llegar a un cierre financiero para garantizar los recursos que se necesitan para la obra.



