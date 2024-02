Atención: liberaron al papá de Dilan Santiago, Marlon Castro

En la tarde de este jueves, se conoció que Marlon Castro, quien tenía una anotación por violencia intrafamiliar y es padre del menor Dilan Santiago Castro hallado muerto en Usme el pasado 6 de febrero, fue liberado en el Tolima.



(Le puede interesar: Capturan a padre de Dilan por violencia intrafamiliar)

De acuerdo con las autoridades, Marlon Castro fue judicializado la noche del miércoles 14 de febrero y este jueves le hicieron la imputación de cargos y la Fiscalía secciónal Tolima ordenó medida de aseguramiento.



Sin embargo, un juez de control de garantías determinó que no había una causa probable para argumentar que la víctima -Derly Rivero, madre de Dilan Santiago-, estuviera en peligro porque desde el año pasado ya no convivían; razón por la cual Castro fue liberado en el Tolima.



Cabe mencionar que, el martes 13 de febrero la Fiscalía confirmó la captura de Marlon Castro, padre del menor Dilan Santiago. Sin embargo, fuentes cercanas al caso confirmaron que el hombre tenía una orden de captura vigente por un caso de violencia intrafamiliar desde 2023 y no por algún elemento relacionado con la investigación de la muerte de su hijo.



Según se conoció, Marlon Castro habría sido arrestado en los juzgados de Paloquemao donde se encontraba rindiendo indagatoria por el caso que envuelve la muerte de su hijo de dos años. La orden de captura la emitió la Fiscalía Seccional Tolima.

La denuncia por violencia intrafamiliar

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que Marlon Castro, de 20 años, fuera judicializado como presunto responsable de golpear y maltratar a su pareja sentimental a finales del 2023 en su residencia en Ataco, Tolima.



Derly Rivero, de 19 años, denunció que los hechos ocurrieron el 20 de noviembre pasado cuando, el hoy imputado, le habría propinado una fuerte golpiza, y arrastrado por la calle en medio de insultos.



Todo esto habría ocurrido en medio de un ataque de celos y bajo los efectos del licor. La madre de la mujer tuvo que intervenir para que parara la agresión. La joven de 19 años asegura que ya había sido maltratada por su compañero en otras oportunidades.



Un fiscal seccional Tolima le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero el hombre no aceptó el cargo.

REDACCIÓN BOGOTÁ