‘La mamá me negó que el niño estaba desaparecido’: tía de Dilan Santiago Castro

Un giro parece estar dando la investigación sobre la muerte de Dilan Santiago Castro. Familiares y personas relacionadas con el caso, como los dos trabajadores que estaban en la finca el día de la desaparición del menor, ya fueron escuchados por la Fiscalía. Sin embargo, ninguna de las versiones de los declarantes parece encajar del todo.



Según un certificado del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cuerpo del bebé de dos años ingresó el día 10 de febrero a las instalaciones de la entidad y ese mismo día se procedió con las inspecciones médico-legales para poder encaminar la investigación del extraño hecho.

Pese a que los resultados no se han hecho públicos, sí se conoció que la investigación por la muerte de Dilan Santiago fue asumida desde el 12 de febrero por la Unidad de Vida de la Fiscalía local 58, que investiga temas relacionados con homicidios en calidad de dolo, o como lo explicó el penalista Francisco Bernate, casos en los que hay indicios de una “intención de causar daño”.



El cuerpo de Dilan Santiago fue encontrado en un cultivo de papa dentro de una finca en la localidad de Suba. Autoridades buscaron por cinco días. Foto: Foto: Estefania Maldonado. CityTv

En la investigación de la muerte del menor todo ha transcurrido con lentitud. Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo de Castro Rivas seguía en Medicina Legal a la espera de ser reclamado por sus parientes. Luego del trámite administrativo, el niño sería entregado a la funeraria, en la que permanecerá dos días antes de ser trasladado hasta la vereda Mesa de Pole, en el Tolima donde será velado.

Caso de Dilan Santiago Foto: Archivo particular

Declaraciones de Valentina Castro, tía de Dilan Santiago, señalaron que investigadores le habrían revelado que resultados de la necropsia del niño se podían demorar debido a que se habrían hallado indicios “extraños” en los exámenes que obligaban a las autoridades a investigar más a fondo el cuerpo. No obstante, esta versión no ha sido soportada por las autoridades.



Nuevas pistas



Luego de que Derly Yulieth, madre del menor, afirmaba ante las cámaras de CityTv que no tenía nada que ver con la muerte de su hijo y que dejara claro que si ella hubiera sido la culpable de su muerte “ya se hubiera desaparecido”; EL TIEMPO se puso en contacto con Valentina Castro, tía del menor, quien contó otra versión.

El cuerpo de Dilan Santiago será entregado para que sea velado por su familia Foto: Archivo particular

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido (…) yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes (un día después de que el menor se perdió). Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, contó Valentina.

Si era mi hermano el culpable debía pagar y yo misma le mandé la Policía pero luego algo en mi corazón me dijo que no era así y cuando se presentó a la fiscalía salió limpio. FACEBOOK

TWITTER

De la misma forma, Castro reveló que fue ella misma quien dio aviso a las autoridades sobre el paradero de Ómar, su hermano y el padre de Dilan, luego de escuchar versiones que aseguraban que él estaría involucrado. “Si era mi hermano el culpable debía pagar y yo misma le mandé la Policía, pero luego algo en mi corazón me dijo que no era así y cuando se presentó a la Fiscalía salió limpio porque él estaba en la pata del nevado, a cuatro horas de un punto con señal”.

¿Quién dice la verdad?



En la primera declaración de la familia de Dilan, luego de conocerse sobre su desaparición, Derly señaló que ella había salido esa misma noche en busca de su hijo por todos los predios de la finca, incluso, dijo que había pasado varias veces por el cultivo donde luego fue hallado el niño y que no había encontrado nada.

No obstante, señaló uno de los 150 hombres que participaron en la búsqueda, que la zona donde estaba el cuerpo del niño no era frondosa y que por esa misma razón no hubiera sido difícil identificar el cadáver.

Una fuente cercana a la investigación también reveló que durante las primeras pesquisas el cuerpo de Dilan no estaba en el lugar donde fue hallado. “Lo buscamos varias veces en ese lugar. Se usaron perros de búsqueda de vivos y luego de cuatro días no encontramos nada. Luego usamos otros perros que están especializados en buscar a personas muertas y ahí sí apareció el niño en el mismo lugar donde ya habíamos estado”.

Caso de Dilan Santiago Foto: Archivo particular

De acuerdo con esta misma declaración, hay sospechas de que alguien pudo haber manipulado el cadáver del menor para cambiarlo de lugar. Las indagaciones apuntan en esa dirección.

Aunque todavía no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades, lo cierto es que hay muchos elementos que rodean la extraña muerte del niño y que ponen en la mira de los investigadores a todos los que estaban la noche del 6 de febrero en la finca ubicada en la vereda Curubital, en la parte rural de la localidad de Usme.



Por ahora, Valentina Castro dice que seguirá buscando justicia para su sobrino y que llegará a donde tenga que llegar. “Mi bebé me dijo en un sueño que buscara justicia para él y eso es lo que haré”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO