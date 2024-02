Las claves de caso de Dilan Castro: extraños datos de su muerte y qué dijo la necropsia

"Vi al niño ahí botado", contó un trabajador de la vereda Curubital, en zona rural de Usme, al sur de Bogotá, cuando alertó, el pasado sábado 10 de febrero, a los policías y militares que buscaban a Dilan Santiago Castro, un bebé de dos años quien había desaparecido cuatro días antes.



Durante esos días, un equipo de unas 150 personas se volcó a ese alejado sector para hallar al menor. La alerta fue expuesta por familiares y conocidos ese martes 6 de febrero por redes sociales: "Les pedimos, por favor, cualquier información que nos lo ayude a ubicar".



En diálogo con EL TIEMPO, Derly Yulieth, madre del niño, contó que ese día llevaba a cabo sus labores diarias como cocinera en un cultivo de papa. En su narración, la mujer dijo que lo dejó un momentico solo en la cocina y se fue por leña. "Puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", recordó sobre ese martes.



La misma madre aseguró que para ese momento, en la casa donde labora, no había nadie, por lo que le resultó absolutamente extraño que en solo segundos el niño hubiese desaparecido. En esa zona, alejada de todo, pocos son quienes se ven, pues la casa vecina más cercana está ubicada a unos 30 minutos caminando.

¿Qué pasó con el niño?



En su relato sobre ese día, Derly reiteró que al mediodía le dio almuerzo al niño y fue hacia las dos o tres de la tarde por la leña: "Ya cuando vine, mi niño no estaba por ningún lado, salí y lo busqué y no lo vi por ningún lado. Estuve dos horas buscándolo en la finca y nada, nadie me daba razón tampoco".



Y con la incógnita de qué pudo pasar con el niño transcurrieron cuatro largos días en los cuales las autoridades barrían, con la ayuda de perros, todo el cultivo de papa y sus alrededores para determinar si el bebé seguía en la zona.



Sin embargo, la desgracia llegó el sábado en la mañana cuando un trabajador de la misma finca donde laboraba Derly avisó que acababa de encontrar el cuerpo del niño. El cadáver fue hallado a un kilómetro de la vivienda, por lo que una de las preguntas que ronda en los investigadores del caso es: ¿cómo un bebé de dos años termina a tal distancia?



Tras su deceso, Derly manifestó que no entendía por qué hicieron eso con el niño. "Si no me querían ver a mi, me hubieran dicho: 'Mujer vayase, no la queremos ver acá", pero no hagan eso".

La familia de Dilan Santiago Castro



El niño de dos años había llegó a esa zona del sur de Bogotá con su madre Derly, procedentes desde el Líbano, en Tolima. La joven y el padre del menor, identificado como Marlon Castro, acabaron con su relación meses atrás.



Según trascendió, la pareja tenía problemas personales, situación que detonó la separación e incluso el viaje de Derly para trabajar en Bogotá. Además, Marlon estaba denunciado por violencia intrafamiliar.

Derly y Dilan Santiago llevaban en esa finca de Curubital aproximadamente un mes y medio. En ese mismo lapso, Marlon había dejado de ver a su hijo y, en los primeros días de la desaparición, una de las hipótesis era hasta un posible rapto por parte del padre.



El mismo Marlon, en declaraciones a CItytv, de esta casa editorial, dijo que "así como la muerte de su hijo corrió por todos los medios, así corra la verdad sobre su muerte".



También manifestó que quiere que se haga justicia y quien le hizo daño a su hijo "que pague las consecuencias", pues se le "llevaron media vida".



Lo que dijo Medicina Legal sobre la necropsia



Tras el hallazgo del cuerpo de Dilan Santiago, las autoridades forenses adelantaron las indagaciones sobre lo que pudo causar su muerte. EL TIEMPO conoció el informe de la necropsia en el cual se señala que la muerte fue catalogada como un homicidio.



Los resultados también arrojaron que la causa del deceso del niño fue asfixia mecánica. Se descartó que hubiera sido víctima de abuso sexual.



La Fiscalía ya entrevistó a Derly y a Blanca, abuela del niño, acerca de lo que conocen sobre los momentos previos a su desaparición.



Por otra parte, Marlon Castro también rindió su versión antes de ser capturado por un delito que no tiene que ver con la desaparición y muerte de Dilan. Según la propia Fiscalía, fue requerido por una orden de captura vigente por un caso de violencia intrafamiliar desde 2023.

Las incógnitas sobre el caso de Dilan Santiago



Por el momento, no hay personas señaladas por la muerte de Dilan Santiago, en un caso que tiene conmocionado al país, pero sí han surgido varias dudas sobre lo que pudo ocurrir.



Una de ellas fue cómo llegó Dilan Santiago al lugar donde su cuerpo fue hallado, a un kilómetro de la casa donde fue visto por última vez por su mamá.

Una de las situaciones que más llama la atención de las autoridades es, justamente, el punto donde se halló el cadáver, pues las personas que participaron en el operativo manifestaron que esa misma zona ya había sido revisada en varias oportunidades.



Por estas situaciones, una de las hipótesis apunta a que quien o quienes provocaron la asfixia del menor también habrían manipulado el cuerpo y lo abandonaron de forma posterior en el lugar donde lo halló un trabajador de la finca, quien también ya rindió su versión en la Fiscalía.



