Habla papá de Dilan Santiago Castro: 'Llevaba mes y medio sin hablar con mi hijo'

Un día después de que se conociera el hallazgo del cuerpo sin vida de Dilan Santiago Castro, niño de dos años que había sido reportado como desaparecido en Bogotá, su padre, Marlon Castro, dio su versión ante la Fiscalía General de la Nación.



(Lea también: ‘El papá decía que lo iba a raptar’: habla familia de Dilan Santiago Castro en Bogotá).

Blanca Nubia Joven, la abuela del menor, había mencionado previamente a EL TIEMPO que el hombre vive en Líbano, municipio del departamento de Tolima, y tenía plazo hasta la noche de este sábado para hablar ante las autoridades. Sin embargo, no se presentó.



"Él ha dicho que no tenía al niño, pero antes llamaba a mi hija a diario y decía que iba a ir a raptarlo porque estaba muy flaquito (...) él era muy ordinario y muy duro con el niño", afirmó.

La tía materna de Dilan Santiago, Leidy Johana Rivas, agregó que Marlon fue interrogado por las autoridades del municipio donde vive, pero, al parecer, no era concreto con su versión de los hechos.



(Además: Trabajador cuenta cómo halló el cuerpo de Dilan Santiago en Bogotá: 'Estaba ahí botado').



"Lo que me han dicho es que la persona que lo entrevistó primero le hacía una pregunta, él respondía, y a los 10 minutos le repetía la misma pregunta, pero él, al responder nuevamente, decía algo diferente", indicó.



Las dos mujeres aseguraron que la madre del menor, Derly Yulieth, se trasladó a Bogotá a principios de este año porque el hombre "no le estaba colaborando con el niño".



"Ellos vivían separados porque él, borracho, le pegó a mi hermana, y se alejaron desde entonces", comentó Leidy.

Blanca, por su parte, dijo que Marlon tiene una demanda en la Fiscalía por maltrato intrafamiliar.

Dilan Santiago Castro, menor de dos años hallado sin vida. Foto: Cortesía / Policía

La versión de Marlon Castro

El padre de Dilan Santiago se presentó ante la Fiscalía en la mañana de este domingo para dar su versión.

En declaraciones a Noticias Caracol, dijo que tardó en llegar a la capital porque estaba trabajando "en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz".



"Llevaba mes y medio que no tenía contacto con la mamá ni con mi hijo. (...) Hasta el día miércoles a las 4 de la tarde me dieron la razón de que el niño estaba desaparecido", agregó.

Acerca de la versión que ha dado la familia materna de Dilan Santiago sobre presunto maltrato, Marlon indicó que la separación fue por temas personales. "Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella", contó.



Por su parte, la tía paterna del niño, Valentina Castro, dijo que ayudó desde el principio a las autoridades. "Tenía la esperanza de que mi niño apareciera con vida, que estuviera bien. Colaboré con la gente de Líbano, con el Gaula", aseguró.

El hallazgo del cuerpo de Dilan Santiago

El menor desapareció el pasado martes, 6 de febrero, en la la vereda Curubital, de la localidad de Usme, donde su madre trabajaba cocinando en una finca.

Más de 150 personas estaban en el equipo de búsqueda de Dilan Santiago. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

"Yo lo dejé un momentito en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", expresó la madre a este diario sobre lo ocurrido esa tarde.



Las autoridades desplegaron un operativo de más de 150 personas, entre policías, militares y bomberos, para dar con el paradero del pequeño.



Sobre las 7:30 de la mañana del sábado, un trabajador del sector que había colaborado en las labores de búsqueda encontró el cuerpo sin vida del pequeño en un cultivo de papa, Según sus familiares, el cadáver se encontraba sin su ropa y boca abajo.



De acuerdo con el coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo de Dilan Santiago fue encontrado a un kilómetro de la vivienda sin signos de violencia.



Por el momento está en Medicina Legal, en donde se está realizando la necropsia para determinar qué fue lo que pasó.

REDACCIÓN BOGOTÁ