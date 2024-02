Muerte de Dilan Castro fue violenta y recolectan pruebas contra responsables: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación acaba de revelar nuevos datos sobre la forma como murió el niño Dilan Santiago Castro, quien fue reportado como desaparecido el 6 de febrero y hallado sin vida cuatro días después.

Leonor Merchán, directora de fiscalías de Bogotá, dijo que Medicina Legal estableció que la muerte del bebé de dos años fue violenta y "por lo tanto se investigará como un homicidio".



Entre los detalles que reveló Merchán este jueves 15 de febrero está el mecanismo de muerte que el peritaje arrojó. Se estableció que la causa del deceso fue una encefalopatía hipóxica.



"Se están recolectando todas las evidencias que nos permitan llevar a los presuntos responsables de este homicidio ante un juez de control de garantías", añadió.

Casa en la que desapareció Dilan. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

De acuerdo con la Fiscalía, tras las labores policiales que se realizaron durante la búsqueda por desaparición, el lugar donde se halló el cuerpo no es donde el menor falleció.



Así, para los investigadores de la Fiscalía y según Merchán, este espacio donde un trabajador de la finca halló el cuerpo sería una escena secundaria.



"Se volvió a hacer una inspección al lugar de los hechos para recaudar nuevo material probatorio que permita fortalecer esta hipótesis", manifestó la directora de fiscalías de Bogotá.



Para Merchán, llama la atención la vestimenta con la que fue encontrado el cuerpo del niño, teniendo en cuenta que en este sector hace mucho frío y Dilan apenas estaba con una camisa y un overol.



Por ahora, los investigadores del caso esperan el dictamen completo de Medicina Legal para avanzar con las pesquisas.

Lo que se ha dicho sobre la muerte de Dilan Santiago

El cuerpo de Dilan Santiago fue hallado en un cultivo de papa de la finca conocida como la Truchera Monte Bello, donde el bebé había llegado con su mamá a mediados de enero del 2024.



Derly Rivas, progenitora del niño, mencionó en su versión que hacia las 2 de la tarde del 6 de febrero dejó a su hijo en la cocina de esa finca para traer leña a escasos pasos y, de un momento a otro, perdió el rastro del pequeño.



Vecinos del sector le dijeron a EL TIEMPO que durante los días que ocurrió la desaparición, la madre y su hijo eran los únicos que estaban en esa finca, pues los trabajadores estaban en días de descanso.

Vivienda en la que desapareció Dilan Santiago. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Fue un vecino de esa finca quien, tras el aviso de Derly, le manifestó a un puesto del Ejército en la vereda Curubital, en zona rural de Usme, al sur de Bogotá, que había un niño perdido.



De inmediato, una unidad de 150 personas acudieron al rescate, pues se temía que cayera a uno de los pozos de cría de truchas.



Finalmente, el cuerpo del niño fue hallado por un trabajador de la finca en un cultivo de papá a un kilómetro de la casa donde, según la mamá, perdió su rastro.

Causa de la muerte de Dilan Santiago

Desde el martes, Medicina Legal informó que la muerte de Dilan Santiago fue por asfixia mecánica, la cual hace referencia a que se obstruye la entrada de aire al pulmón por algún elemento externo. Eso condiciona que el oxígeno deje de llegar a los tejidos, lo que configura un cuadro hipoxia (bajo oxígeno en los tejidos).



El tejido nervioso, especialmente las neuronas, son muy sensibles a esta caída de oxígeno, al punto que en término de minutos pueden dejar de existir cuando la ausencia de oxígeno es total. Aquí se estructura lo que se conoce como anoxia.

En medio de algunos desechos de fertilizantes para el cultivo de papa y en una parte en la que no hay pasto, fue encontrado el cuerpo de Dilan. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Como el encéfalo está conformado esencialmente por neuronas, la afectación completa de los órganos que lo conforman (cerebro, cerebelo, tronco cerebral) dejan de funcionar y como estos determinan o comandan elementos vitales en el organismo, como respiración, latido cardiaco y estado de conciencia, entre muchos otros, pueden llegar a comprometer la vida de quien está afectado por esta situación.



En conclusión, la enteropatía (enfermedad del encéfalo) hipóxica (falta de oxígeno) es una consecuencia de la obstrucción externa de las vías aéreas (asfixia mecánica) mantenida por un lapso de tiempo en el cual las neuronas dejan de existir.



No obstante, el dictamen completo de Medicina Legal determinará cuál fue el elemento o la circunstancia que causó la asfixia mecánica, pues este todavía no se conoce y es clave para la investigación.



Por el momento, aunque la Fiscalía habla de responsables en la muerte del niño, no hay personas señaladas en su deceso y se siguen recolectando testimonios sobre lo que ocurrió en la finca de Usme.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS