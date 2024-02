‘El papá decía que lo iba a raptar’: habla familia de Dilan Santiago Castro en Bogotá

Tras tres días de búsqueda por parte de más de 150 personas, entre policías, bomberos y miembros del Ejército, este sábado, sobre las 7 de la mañana, fue hallado el cuerpo sin vida de Dilan Santiago Castro, el niño de dos años que había sido reportado como desaparecido en la localidad de Usme.



Su familia le contó a EL TIEMPO algunos detalles de cómo era el entorno del menor y de cómo avanza la investigación.



(Al respecto: Atención: encuentran muerto a Dilan Santiago, menor que estaba desaparecido en Bogotá).

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo de Dilan Santiago fue encontrado en un sembradío sin signos de violencia.



Estaba ubicado a un kilómetro del lugar donde residía, en la vereda Curubital. Allí habitaba en una finca junto a su mamá, Derly Yulieth, quien trabaja cocinando en el lugar.

Quien da aviso de encontrar el cuerpo del menor es uno de los trabajadores FACEBOOK

TWITTER

"Quien da aviso de encontrar el cuerpo del menor es uno de los trabajadores que se había unido al plan de búsqueda que se tenía desde la mañana", indicó Arévalo a los medios de comunicación.



La abuela de Dilan, Blanca Nubia Joven, le dijo a EL TIEMPO que "el cuerpo se encontró la mitad vestido, la mitad desnudo. El pañal estaba tirado, y las zapatillas y el pantaloncito por allá en otro lado".



La mujer contó, además, que la persona que encontró a su nieto le dijo que todo parece indicar que tenían al niño en "un lugar extraño" y "lo botaron en el camino".



(Además: 'Lamento profundamente esta noticia': Galán sobre muerte de Dilan Santiago Castro).

Facebook Twitter Linkedin

Operativo de búsqueda para buscar al menor el zona rural de Usme. Foto: Policía.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para realizar la autopsia y adelantar la investigación de los hechos.



"Lamento profundamente esta noticia. Confío en que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía avancen en esclarecer los hechos y determinen, a la mayor brevedad, las causas y los responsables de la muerte de Dilan Santiago Castro", escribió el alcalde Carlos Fernando Galán.

Lamento profundamente esta noticia. Confío en que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía avancen en esclarecer los hechos y determinen, a la mayor brevedad, las causas y los responsables de la muerte de Dilan Santiago Castro. https://t.co/AUkBHNDdqq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 10, 2024

'El papá había dicho que iba a raptar al niño'

Leidy Johanna Rivas, la tía de Dilan Santiago, le indicó a este diario que el padre del menor, quien vive en Líbano (Tolima), fue interrogado por las autoridades del municipio, donde, al parecer, no era clara su versión.



"Lo que me han dicho es que la persona que lo entrevistó primero le hacía una pregunta, él respondía, y a los 10 minutos le repetía la misma pregunta, pero él, al responder nuevamente, decía algo diferente", afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades desplegaron un operativo para encontrar al menor de edad. Foto: Suministrada

Blanca, por su parte, dijo que el sujeto fue citado por la Fiscalía en Bogotá para la tarde del viernes. Tenía plazo hasta las 12 de la noche; sin embargo, no apareció.



"Él ha dicho que no tenía al niño, pero antes llamaba a mi hija a diario y decía que iba a ir a raptarlo porque estaba muy flaquito (...) él era muy ordinario y muy duro con el niño", afirmó.



Leidy, por su parte, comentó que el papá, al parecer, era violento con Derly Yulieth, quien se vino a Bogotá a principios de este año porque el hombre "no le estaba colaborando con el niño".



"Ellos vivían separados porque él, borracho, le pegó a mi hermana, y se alejaron desde entonces", comentó.



Blanca dijo que el papá, además, tiene una demanda en la Fiscalía por maltrato intrafamiliar.

Así fue la desaparición

Según comentó a este diario Derly Yulieth, la mamá del niño, el pasado martes todo transcurría con normalidad, hasta que Dilan Santiago desapareció de repente.



"Yo lo dejé un momentico en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", expresó la madre sobre lo ocurrido esa tarde.

Fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba FACEBOOK

TWITTER

Ella se encontraba sola con el niño en la finca donde residen, y no había nadie más en la vivienda. Además, la casa vecina más cercana "queda a media hora caminando".



No hubo nada inusual o raro durante la jornada, lo único fue que "los perros latieron por la mañana", pero la madre no puso mucha atención.



"Yo no les puse mucho cuidado y seguí normal con el niño. A las 12 le di almuercito y lo organicé y ya después de la 1 y media le dije 'amor quédese un momentico acá yo traigo una leña', y lo dejé en la motico, porque él tiene una motico de esas de juguete. Lo dejé ahí y ya cuando vine mi niño no estaba por ningún lado, salí y lo busqué y no lo vi por ningún lado. Estuve dos horas buscándolo en la finca y nada, nadie me daba razón tampoco", añadió.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ