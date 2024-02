'Las autoridades saben quién fue': tía de Dilan Santiago Castro sobre homicidio de bebé

Tras 20 días de que se hallara el cuerpo sin vida del niño Dilan Santiago Castro, de solo dos años de edad, en una finca en Usme, al sur de Bogotá, los investigadores del caso siguen en la búsqueda de pistas que conduzcan a quienes estén involucrados en el homicidio del menor.



La Fiscalía e integrantes de la Sijín de la Policía ya han adelantado nuevas labores en la finca Truchera Monte Bello, donde vivía Derly Rivas con el pequeño Dilan Santiago desde comienzos de este año.



Vivienda donde desapareció Dilan Santiago. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

También se reconstruye el testimonio de la mujer, quien aseguró que el niño desapareció luego de que ella lo dejara en la cocina para ir por leña y, al volver, no lo encontró. Al menor lo halló en la mañana del sábado 10 de febrero el administrador de la finca, quien dio aviso a las autoridades sobre lo que observó.



No obstante, el lugar donde fue encontrado ya había sido revisado por las autoridades, por lo que para la Fiscalía es claro que el cadáver del niño fue abandonado allí y que ese no fue el sitio real del fallecimiento.



Además, Medicina Legal estableció que la causa del deceso fue una encefalopatía hipóxica, que es una consecuencia de la obstrucción externa de las vías aéreas (asfixia mecánica) mantenida por un lapso de tiempo en el cual las neuronas dejan de existir.

Esta es la casa donde desapareció el niño. En la foto, Derly Rivas y Marlon Castro, padres de Dilan Santiago. Foto: Sergio Ángel. EL TIEMPO

Sin embargo, todavía no se ha revelado cuál fue el elemento o la circunstancia que causó la asfixia mecánica. Sobre los detalles nuevos de la investigación, Noticias Caracol informó que en el cuerpo de Dilan Santiago se encontraron fluidos que serían de la persona involucrada en la muerte del bebé.



Dichos fluidos son analizados por expertos para determinar la identidad del involucrado. La Fiscalía ha insistido que

Habla la tía de Dilan Santiago



Tía de Dilan Santiago Castro. Foto: Tomado de redes sociales

Hace 15 días se realizó el sepelio del niño en una vereda del municipio de Ataco, en Tolima, desde entonces es poco lo que las autoridades han revelado sobre los avances en la investigación del homicidio.



Este miércoles 28 de febrero, la tía paterna del niño, Valentina Gordillo, abrió un espacio en redes sociales donde contó algunos detalles sobre su relación con el menor e insistió en pedir justicia para que este homicidio no quede en la impunidad.



"Yo hacía casi un año no veía a mi bebé, pero siempre lo llamaba por video. Hasta el día tres de enero que no volví a saber nada de mi bebé", comentó.



También manifestó que conoce que la investigación sigue avanzando: "Pronto sabremos quién le hizo daño a mi bebé. Ya hay nuevos avances y ya las autoridades saben quién fue. Habrá justicia para mi Dilan".



