Así es la finca donde Dilan Santiago y su mamá vivían antes de trágica muerte del menor

"Es muy difícil de creer la muerte de ese angelito. Uno nunca había escuchado eso por acá", mencionan entre conversaciones algunos campesinos de la zona rural de Usme, en donde fue encontrado muerto Dilan Santiago Castro, un bebé de apenas dos años.



El trágico deceso también sacó del anonimato a la vereda Curubital, un lugar al sur de Bogotá donde se llega tras un recorrido de unos tres kilómetros por una carretera destapada y que se convirtió en una zona de duelo tras el hallazgo del cadáver del niño.



(Lea: Las claves de caso de Dilan Castro: extraños datos de su muerte y qué dijo la necropsia)

EL TIEMPO recorrió la zona donde ocurrió la desaparición y que fue el hogar de Dilan Santiago durante sus últimos días de vida. Aunque los hechos que rodean su muerte siguen siendo una incógnita, las voces de los vecinos sobre la vida en ese territorio dan pista a los investigadores que trabajan con la hipótesis de un homicidio por asfixia mecánica.



Los mismos vecinos le dijeron a EL TIEMPO que, de hecho, todo apunta a que el fin de semana de la desaparición la única persona que estaba en esa finca era Derly Rivas en compañía de su pequeño hijo. Toda el área está rodeada por decenas de hectáreas con cultivos de papas y unos pozos destinados al criadero de truchas.



(Además: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia)



La casa de donde desapareció el niño es de paredes blancas, amplia, y en sus alrededores se pueden ver los rastros del aislamiento que hicieron las autoridades con cinta amarilla para la búsqueda del menor de cabello castaño, tez clara y ojos oscuros.

Facebook Twitter Linkedin

Inmediaciones a la finca donde desapareció el bebé. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Luego de pasar varios metros de un camino rodeado de vegetación, una quebrada con agua trasparente que baja del páramo y algunos frailejones, una reja de más de dos metros de alto y color azul envejecido detiene el paso. Allí varios perros de raza criolla avisan con fuertes ladridos que alguien extraño ha llegado.



"Ellos siempre avisan, le ladran a todos los extraños. No son bravos pero sí hacen escándalo", dice uno de los trabajadores de la finca conocida como la Truchera Monte Bello, en la cual hay unos 30 pozos en los que se crían truchas, varias hectáreas en las que cultivan papa y que vivía en paz hasta la semana que acaba de pasar.



"El susto era que Dilan se hubiera caído en uno de esos pozos, teniendo en cuenta que era tan pequeño", explica el hombre sobre la desaparición de niño que se conoció en medios nacionales el martes 6 de febrero del 2024.



(Lea también: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia).

Facebook Twitter Linkedin

Cuerpo de agua en la finca. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La casa en la que desapareció Dilan

Facebook Twitter Linkedin

Casa en la que desapareció Dilan. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Tras pasar la reja y subir varios metros de una pendiente, se divisa la casa de un solo piso y paredes blancas en la que vivía Dilan Santiago y su mamá Derly Yulieth Rivas. En esta vivienda, según su progenitora, fue la última vez que lo vio con vida antes de la desaparición en extrañas circunstancias.



Esta madre le dijo a EL TIEMPO que, ese martes 6 de febrero, sobre las 2 de la tarde, dejó al niño solo un momento en la cocina para ir por leña y remojar una ropa en jabón. Al volver, Dilan había desaparecido.



Derly afirmó que no escuchó un grito, llanto del niño o un sonido extraño. En la descripción de la mujer y constatando los pasos que supuestamente dio ese día, la distancia que ella recorrió de donde dejó al niño hasta el lugar de la leña no hay más de cuatro o cinco metros.



Al abrir la puerta de la cocina se encuentra una silla pequeña de plástico de color blanco, en la que sentaban al niño, también hay una estufa en la que cocinan con leña y varias ollas y alimentos. En el lavaplatos aún se observa que reposa un tetero de color amarillo sin lavar y junto a este hay un par de platos.



"Eso está así como ella (Derly Rivas) lo dejó ese día", dice el hombre a quien contratan por días para trabajar allí.

Facebook Twitter Linkedin

Cocina en la que madre de Dilan afirma que lo dejó. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La leña que supuestamente había ido a buscar la mamá en el momento de la desaparición sigue amontonada en un espacio aledaño, a pocos pasos de la cocina. Junto a la madera se encuentra un balde en el suelo que contiene la ropa que estaría remojando para lavar. De este sobresalen todavía algunas prendas de Dilan.



(Además: Caso de Dilan Santiago será asumido por unidad de homicidios de Fiscalía: esto se sabe).

Facebook Twitter Linkedin

Ropa que Derly dejó en remojo cuando se perdió el niño. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En cuanto a las demás habitaciones, hay varias con camas para todos los trabajadores que se quedan. A pesar de que es de día y el cielo está despejado, la casa es oscura, es difícil encontrar detalles sin ayuda de una linterna y es poco lo que se puede describir sobre su interior.



(Además: Habla papá de Dilan Santiago Castro: 'Llevaba mes y medio sin hablar con mi hijo').

El entorno del bebé fallecido

Según le relataron a este diario los empleados de la Truchera Monte Bello, Derly Yulieth Rivas, oriunda del Tolima, ya había vivido en 2023 en la misma casa en donde murió el bebé, cuando llegó a la finca como pareja de uno de los administradores.



"Ella era mujer primero de uno de los administradores. En diciembre vivió acá y había venido como pareja del muchacho. Ella terminó con él y se regresó para su pueblo. Después fue que, como el 15 de enero, la llamaron para que viniera a trabajar, pero ya no eran pareja con el muchacho", comentan los lugareños.

Facebook Twitter Linkedin

Derly, mamá del niño Dilan Santiago. Foto: Citytv

Se conoce que la finca era administrada por dos hermanos. Uno de ellos le confirmó a EL TIEMPO, durante este recorrido, que la conocía desde diciembre, pues "llegó como el 12 o 14, y estuvo como unos casi quince días". En ese momento, Derly se regresó al Tolima el 28 del mismo mes.



"Se fue a pasar Navidad con la familia y volvió el 15 de enero", dice uno de los encargados, de nombre Fabián Salazar. Este mismo hombre fue quien encontró el cuerpo del niño en la mañana del sábado. En su memoria también está que encontró al bebé boca abajo, con la cabeza de lado y en una zona despejada. Su testimonio es una de las claves de los investigadores del caso para determinar qué le pasó al niño.



De hecho, los dos administradores han dado declaraciones ante las autoridades, pues esa misma noche que se reportó la desaparición ambos llegaron a la finca y se quedaron con la joven madre. Sobre cómo hallaron el cadáver han mencionado que ocurrió cuando revisaban el cultivo de papa.



(Más noticias: 'Me disparó': violento robo a ciclista profesional en Monserrate con arma traumática)



En el lugar donde encontraron el cuerpo hay algunos desechos de fertilizantes y otros elementos relacionados con la siembre y labores del campo. Aunque, este era un lugar que ya habían revisado días atrás.



Por eso, los investigadores tienen la duda sobre si alguien dejó el cuerpo del menor abandonado en ese lugar tras la presión de las autoridades en la búsqueda.

Facebook Twitter Linkedin

En medio de algunos desechos de fertilizantes para el cultivo de papa y en una parte en la que no hay pasto, fue encontrado el cuerpo de Dilan. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Así fue el día de la extraña desaparición

Desde el fin de semana y hasta el martes, día de la desaparición, Derly Rivas estaba sola en la finca en compañía únicamente de su bebé Dilan Santiago.



Durante la tarde del martes, a Fabián, el administrador de la finca, lo llamó el señor Rómulo, un trabajador de un predio vecino, quien le dijo: "El niño de Derly está como perdido, no lo encuentran". Este fue el primer aviso que se conoció sobre la suerte de Dilan Santiago.



Ese mismo día, Fabián le recordó a EL TIEMPO que ellos llegaron a las 7 de la noche de ese martes para conocer de primera mano lo que estaba pasando y fue cuando Derly les sostuvo la misma versión: que lo había buscado por dos horas y que era como si la tierra se lo hubiese tragado en cuestión de segundos.



Rómulo no solo les comunicó lo ocurrido a los administradores, pues el trabajador le comentó a este diario que ese día, tras buscar a Dilan por varias horas, finalmente se le ocurrió dar aviso de lo que pasaba en el puesto del Ejercito Nacional que hay en la vereda y alertar a los uniformados, quienes terminaron apoyando la búsqueda.

Facebook Twitter Linkedin

Cultivo de papa en la finca. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La versión de la madre del bebé no coincide con lo que ahora Valentina Castro, una tía del niño, ha contado a medios de comunicación. La mujer afirma que recibió la noticia de la desaparición por parte de una persona de la zona y que luego llamó a Derly para confirmar.



"Yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, cuenta Valentina.



Entre tanto, los vecinos siguen aterrados por la causa de la muerte determinada por Medicina Legal: asfixia mecánica, la cual se confirmó este martes, pues en la finca no había ninguna otra persona más que la madre.



Las autoridades, por el momento, siguen recolectando testimonios de las personas cercanas al niño y no hay personas señaladas por el homicidio.

Laura Avendaño Ladino

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: