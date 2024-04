Cortes de agua: Diez preguntas que debe tener en cuenta sobre el racionamiento en Bogotá y la Sabana

EL TIEMPO hizo la recopilación de 10 preguntas, con sus respectivas respuestas, a fin de resolver las dudas más frecuentes que se presentan en Bogotá y los municipios de la Sabana frente a los anuncios de la Alcaldía Mayor sobre el racionamiento de agua potable por turnos de 24 horas en nueve zonas de la ciudad.





1-¿Habrá clases en los colegios y jardines infantiles?

Las instituciones educativas funcionarán con normalidad, es decir, no cerrarán y seguirán con la educación presencial, la cual garantiza los derechos de niñas, niños y jóvenes. El 97 por ciento de estos establecimientos tienen tanques de almacenamiento de agua que les garantiza la operación el día que tengan el turno de corte del servicio.

El 3 por ciento que no cuenta con almacenamiento será atendido con carrotanques el día que les corresponda el turno de racionamiento. El plan de atención de la Secretaría de Educación también contempla capacitación a niños y jóvenes sobre tips para ahorrar agua y generar conciencia y aprendizaje en educación ambiental. Tampoco van a cerrar los jardines infantiles de la Secretaria de Integración Social.

2- ¿Qué pasará con el suministro a clínicas y hospitales?

Estos establecimientos cuentan con tanques de almacenamiento que les permitirá contar con el agua para atender las necesidades del día de corte. En todo caso, de llegar a necesitar pueden solicitar el servicio de carrotanque, que solo operará para caso puntuales.

3-¿Seguirán los cortes programados en el servicio de acueducto?

La Empresa de Acueducto de Bogotá no suspenderá la programación de cortes todos los días y todas las semanas por renovación de tubería. Solo la ajustará para que esas obras se hagan en las mismas zonas con turnos de cortes. En el caso de alguna contingencia por la ruptura de tubo sí tendrá que entrar a intervenir puntualmente el sector.

4-¿Los lavaderos de carros podrán prestar el servicio?

Los lavaderos también tendrán cortes de agua el día que le corresponda a la zona donde están ubicados. Cabe recordar que en la ciudad hay lavaderos que tienen sistema de recirculación del agua y no se verían afectados.

5-¿Debo almacenar agua en casa para el día de corte?

Muchos conjuntos residenciales y edificios tienen tanques de almacenamiento que les permite contar con agua el día del corte, por eso no se cree necesario que los residentes deban almacenar en baldes o canecas. No obstante, si lo hacen, se sugiere guardar solo lo que puede necesitar, porque si no se puede generar el efecto contrario al que busca la restricción, más demanda de agua. Si no tienen tanques, pueden solicitar el servicio de carrotanque.

6-¿Habrá servicio de carrotanque?

Si bien la Empresa de Acueducto de Bogotá tiene el servicio de carrotanque, este sólo estará disponible para casos puntuales y de ser muy necesario. La invitación a los ciudadanos es a que hagan uso racional del agua y tomen medidas para reducir el consumo. La alcaldía ha insistido en que el racionamiento no solo es porque la ciudad necesita que se recupere el almacenamiento de los embalses, sino también haya conciencia sobre el uso del recurso hídrico.

7-¿Hasta cuándo será el corte de agua en la ciudad?

Como lo explicaron en EL TIEMPO el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la Empresa de Acueducto, Natasha Avendaño, mientras no se intensifiquen las lluvias en las zonas de los embalses y en las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia, y el consumo no se reduzca, será necesario mantener la restricción en el suministro.

Como se trata de embalses que se llenan cada año para almacenar el agua que demanda la ciudad y 12 municipios, es necesario garantizar que estos logren el almacenar el volumen suficiente. La preocupación es porque si los embalses no logran el nivel adecuado (el alcalde habló del 75 % de la capacidad) en 2025 haya necesidad de nuevos cortes de agua.

En el caso de los embalses del sistema Chingaza (Chuza y San Rafael), que están en el nivel más bajo en la historia, se necesita que llueva durante 15 días seguidos en esas zonas, para lograr que el agua que ingresa sea mayor a la que se saca para abastecer a la ciudad. Estos embalses llevan 10 meses seguidos con menores niveles a los ideales.

8. ¿El racionamiento de agua implica que se reducirá la tarifa?

No. El servicio de acueducto se cobra por el consumo, el cual se mide en metros cúbicos mensuales. Lo que aplica en este caso es que entre más un usuario logre reducir su consumo, más podrá ver en la factura una disminución en el valor cobrado.

9. ¿Los cultivos de flores y papa, entre otros, se verán afectados por los cortes de agua?

Los cultivos de en la Sabana no tienen por qué verse afectados por el racionamiento en Bogotá y los municipios. Estos captan de ríos y quebradas y pozos previa autorización de la CAR Cundinamarca.

10-¿Qué función cumplirá la aplicación Chatico?

La aplicación de la Alcaldía Mayor cumplirá una función informativa. Allí los ciudadanos podrán solicitar información sobre los días de turno de corte del servicio de agua que le corresponde a las zonas donde residen. Solo con escribir la palabra Cortes, la aplicación reportará los turnos por zonas.

