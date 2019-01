Calidad de vida, el eje de las propuestas para Bogotá de Diego Molano

El 25 de febrero se sabrá quién es el candidato único del uribismo, el cual se definirá mediante una encuesta. El concejal Diego Molano es uno de los tres precandidatos de esta bancada y habló con EL TIEMPO sobre las propuestas que tiene para la capital:

¿Cuáles son sus propuestas inamovibles?

Es una apuesta para que juntos construyamos calidad de vida para los bogotanos en tres ejes: seguridad, movilidad y economía sostenible. Calidad de vida porque a pesar de nuestra participación en el producto interno bruto del país, no vivimos bien.



Un tema que tiene que ser prioritario es el microtráfico. Es el peor mal que genera todos los indicadores de violencia, que recluta y envicia jóvenes.

Hay que seguir con el metro, que es de todos los bogotanos, y están las tres troncales. Hay que coger esos proyectos que hemos apoyado y ejecutarlos

En movilidad, la prioridad debe ser un sistema de transporte público que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que seguir con el metro, que es de todos los bogotanos, y están las tres troncales. Hay que coger esos proyectos que hemos apoyado y ejecutarlos.



También está la sostenibilidad. Esta ciudad no puede seguir avanzando si no tiene una economía que sea sostenible, que invierta, que tenga empresas en sectores estratégicos que generen empleo y que promuevan el emprendimiento.

¿Cuál es su propuesta en el tema de seguridad?

El fenómeno del microtráfico, que tiene detrás organizaciones criminales, debe ser una prioridad. Desmantelar esas bandas de microtráfico debe incluir una fuerza de tarea, de inteligencia y tecnología, porque eso no es una cosa pequeña de un jíbaro.

Espero liderar como alcalde la iniciativa del control de la dosis mínima.



Bogotá debería tener un billón de presupuesto para seguridad y el 30 % destinarlo a una fuerza propia de policía, con financiación en el largo plazo, y que dentro de cuatro años, progresivamente, traigamos 4.000 policías no armados. Una policía cívica con función de entornos escolares seguros.

¿Cuál es su opinión sobre el metro elevado? ¿Lo apoya o no?

Yo quiero ser el alcalde no que promete el metro, sino que lo entregue. Después de 70 años están dadas todas las condiciones: está la empresa, los créditos, las vigencias futuras y los diseños; vamos a trabajar por ese metro. Que se acabe la discusión y que se inicie la construcción.

Tengo una preocupación, y es que el alcalde Peñalosa no dejó financiada la troncal de la Boyacá, y es vital que el proyecto sea completo como se prometió

Tengo una preocupación, y es que el alcalde Peñalosa no dejó financiada la troncal de la Boyacá, y es vital que el proyecto sea completo como se prometió: primera línea del metro y tres troncales de TM alimentadoras.

¿Qué opina de la reserva forestal Thomas van der Hammen?

La reforma de la reserva de la actual administración es muy positiva. La propuesta que fue presentada a la CAR es buena para la ciudad, para el medioambiente y para la sostenibilidad urbana, porque vamos a pasar de 1.394 a 1.700 hectáreas en la misma reserva, de 7 hectáreas de humedales a 110, y se proyecta pasar de 600.000 a 1’100.000 árboles, y la paga el privado y no el Distrito.



Además, los tres corredores nuevos que propone permitirán conectar mejor con el río Bogotá. Contempla vías elevadas sobre los humedales, hizo análisis de flujos migratorios de aves. La apoyo.

¿Cuál es su propuesta para hacer realidad los temas de Bogotá-región?

Para crear región en Bogotá hay que meterle democracia. Hay que hacer referendo o plebiscito en el que bogotanos y cundinamarqueses votemos que queremos crear una región. Eso permitirá asignar recursos y crear entidades que permitan desarrollar proyectos conjuntos. Lo segundo es que la región se crea con proyectos prácticos.



Hoy está el Regiotram, está la planta de Canoas para descontaminar el río Bogotá, que ya está financiada, y las vías de acceso a Bogotá.

¿Cómo enfrentar la apatía y la desconfianza de los ciudadanos?

Hay que entender muy bien a Bogotá. Es un electorado independiente, exigente y rebelde. Hay nuevas clases urbanas vulnerables y medias que consideran que no le deben nada al Estado porque sienten que se han hecho solas. No reciben subsidios, no tienen apoyo en el desempleo, no tienen las oportunidades de los estratos altos, y exigen resultados. Esos ciudadanos quieren que los tengan en cuenta. Ese es un diálogo que estoy en capacidad de construir.

