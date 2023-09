Tras la más reciente en entrevista concedida por el candidato Gustavo Bolívar a EL TIEMPO, en la que señaló que no asistiría a más debates si seguían los ataques por parte del candidato Diego Molano, este último le respondió mediante sus redes sociales.



Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano y Gustavo Bolívar. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

"¿Que Bolívar no va a regresar a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo? cómo no tuvo miedo de financiar a la primera línea para destruir a Bogotá, cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyeran a su propia ciudad. Nosotros vamos a seguir en el debate democrático y que él no tenga miedo de ir a los debates a hablar del futuro de Bogotá. Tenga la certeza de que no vamos a dejar que usted reactive a la primera línea para que destruyan la ciudad e influyan en las elecciones (Sic)", señaló Molano.

Soy el único capaz de ponerle freno y hacer contrapeso a @GustavoBolivar y a su jefe el presidente @petrogustavo



Un candidato que teme a los debates no tiene cómo gobernar Bogotá.



Bolívar y su jefe instrumentalizaron jóvenes para delinquir.



Usted y su jefe promovieron la… https://t.co/EswzvjMe1T pic.twitter.com/EbTdsqAXQP — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 18, 2023

¿Qué fue lo que dijo Bolívar?

En una entrevista que el el candidato del Pacto Histórico le concedió al editor general Ernesto Cortés para esta diario dejó en claro su postura frente a los comentarios de Diego Molano durante la última semana, a los que el candidato clasifico como ofensivos . Esto fue lo que dijo :

Ernesto Cortés (EC): ¿Si Molano sigue con el mismo tema, ¿usted no vuelve a los debates?

​

Gustavo Bolívar (GB): Me va a tocar tomar esa decisión, porque yo voy es a debatir. La mitad de mi campaña me la he pasado estudiando, yo por eso llego a todos lados con cifras, con propuestas, investigo Bogotá, pero esos tipos quieren llevar la campaña a otro escenario. Entonces, para qué ir a esos debates donde el escenario es la confrontación.



ER: Molano ha pedido que rectifique y retire una valla que usted puso y que considera ofensiva con los candidatos. ¿Qué dice esa valla y por qué la puso?



GB: Yo hice una valla promocionando mi propuesta de que la educación en Bogotá sea bilingüe, pública bilingüe, y empezaron a llegar memes de esas vallas. Yo no los hice, recogí todas esas vallas y puse un tuit diciendo que a Colombia la salva el humor, porque me parece divertida, porque todas las hacen sobre la base de titulares en inglés. Y una de esas es para Galán, otra para Oviedo y otra para Molano. A mí me han hecho muchas...

El mismo Bolívar publicó la fotografía de su primera valla. Foto: Tomada de X: @GustavoBolivar

ER: ¿Y qué dice la de Molano?



GB: I will kill your children, yo mataré a tus niños, dice eso.



ER: ¿Y eso no le parece ofensivo?



GB: Sí, claro, pero es que él me dice a mí terrorista. Entonces, cómo reclamas respeto de alguien si llega a los debates a decir que yo incendio los CAI, que soy terrorista, que financio la primera línea si no es cierto. Uno para reclamar respeto tiene que dar respeto, si él retira los tuits que ha puesto y las palabras que ha dicho, yo con mucho gusto retiro la valla, no tengo ningún problema.



EC: ¿O sea, usted quitaría la valla?



GB: Sin ningún problema yo la retiro, pero también tiene que retirar sus tuits ofensivos, que los de él son ya delicados porque los míos por lo menos los enmarqué dentro de un tuit que decía a Colombia la salva al humor. Yo no dije esto es cierto, este tipo va a matar niños. Tal vez el que la hizo pensó en los bombardeos que hubo cuando murieron niños cuando él era Ministro de Defensa, pero yo no lo enmarqué dentro de una acusación. El sí me acusa directamente de terrorista, de financiador de terroristas.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

