“Gustavo, usted que es famosos por financiar a la primera línea, le exijo que dejen los ataques y el vandalismos en la ciudad que la tiene bajo este acecho con destrucción durante los últimos tres días”, con estas palabras el candidato Diego Molano encendió la discusión en medio de un debate de candidatos organizado por la Universidad de Los Andes en el que le cuestionó a Gustavo Bolívar por su postura frente a la presunta implicación de la primera línea en los ataques al CAI la Gaitana.



(Le puede interesar: Duro encontrón entre candidatos en debate a la Alcaldía de Bogotá; esto dijeron)

Facebook Twitter Linkedin

Debate a la alcaldía de Bogotá Uniandes Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, todo se desató no precisamente por lo ocurrido días antes en el CAI la Gaitana, en Suba, sino a raíz de una pregunta que hizo la moderadora en la que cuestionó a Molano por la seguridad de las trabajadoras sexuales transgénero que, según un estudio de la propia universidad, solo se pueden mover cuatro cuadras a la redonda desde su punto de residencia debido a las difíciles condiciones para su seguridad.



Antes de responder la pregunta, el candidato de Reconstruyamos Bogotá arremetió de frente contra Gustavo Bolívar a quien además le dijo que, “no se puede volver a repetir esa fórmula de generar violencia para afectar las elecciones en Bogotá (…) la política de paz total que alimenta la idea de pagar a los delincuentes para no matar es lo que aumenta el problema de la ciudad”.



(También puede leer: Nueva tensión entre Claudia López y Gustavo Petro, está vez por extensión de la Boyacá)

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Pero el tema no paró ahí, el candidato Molano mencionó el supuesto ‘Pacto de la Picota’ cuando dijo que con ese argumento le estaban prometiendo a las bandas criminales indultos y que eso era una de los factores que agravaba la situación e seguridad de la capital del país.



“Está política de sometimiento ha hecho que tengamos 220 bandas tales como el Tren de Aragua, Maracuchos, los Camilos y los Paisas que en localidades como Kennedy y Bosa están con delitos de microtráfico, extorsión, explotación sexual y manipulación de todo tipo. Son ellos los que impulsan la violencia contra los trans y las mujeres que desarrollan actividades sexuales”, remarcó Molano.



El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aprovechó uno de sus espacios dentro del debate de este martes en la Universidad de Los Andes para defenderse de las acusaciones que le hicieron Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Además, para hablar de los hechos que ocurrieron el fin de semana en el CAI de la Gaitana.



Según Bolívar, él no se manifestó respecto a la situación que se vivió en el CAI de La Gaitana porque no se sintió "aludido" y que no podría defender algo que estaban haciendo unos "vándalos".



"¿Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Aprésenlos, yo no soy la justicia ni soy un juez", comentó Bolívar en medio de su intervención.



Sin embargo, el candidato después aseguró que se debe hacer una investigación de los hechos y dijo: "Yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados. De pronto son los mismos policías. Yo qué voy a saber", aseguró Bolívar en el debate.

Más noticias de Bogotá

REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE ÚLTIMAS NOTICIAS