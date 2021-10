Diego Alejandro Cardozo, la  víctima fatal del robo de bicicletas en Bogotá

No es la primera vez que el túnel de la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá es un escenario de miedo. Esta vez, llorando, con la voz entrecortada, Andrés Cardozo tuvo que denunciar la forma vil en la que mataron a su hermano Diego Alejandro, el de la mitad, el amante de la bici, el soñador, el joven de solo 25 años de edad.



(Le puede interesar: Perder la vida por una bicicleta: el riesgo de pedalear en Bogotá)



La noche del martes 5 de octubre, a eso de las 7 p. m., cuando muchos ciudadanos se desplazan hacia sus casas, él y su hermano se dirigían a su hogar, en el barrio Hayuelos, en la localidad de Fontibón.



(Además: En medio de hurto, asesinan a joven que acampaba en los cerros orientales)

(No deje de leer: Las propuestas para evitar que capturados en flagrancia vuelvan a la calle)

Como salidos de sus madrigueras, tres hombres emergieron del túnel y los abordaron con armas blancas y de fuego. Todo sucedió en cuestión de segundos. “Eran extranjeros. A mi hermano menor lo amenazaron con un arma, pero a Alejandro lo apuñalaron en su pecho”. No tuvieron ningún tipo de contemplación a pesar de que para los delincuentes fue fácil quitarles las bicicletas. “Ellos solo tenían eso, sus papeles y las cocas del almuerzo, como jóvenes trabajadores”.



Alejandro era asesor comercial bilingüe, pero, dentro de sus planes estaba el de seguir estudiando en el exterior, pensaba en Australia, y algún día tener una familia. “Yo, en este momento no tengo palabras para expresar mi dolor. Solo les puedo decir que Alejandro era excelente novio, hermano, hijo, sobrino. Solo le digo a la alcaldesa Claudia López que se haga justicia. Esta no es la primera muerte, ni será la última si no se hace nada urgente”, dijo Laura Lizca, su novia, visiblemente acongojada.



(También lea: Secretario de Seguridad habla de reducción de hurtos y homicidios)



La hermana de Alejandro, Cindy Cardozo, también se pronunció sobre el dolor en el que está sumida la familia. Siempre han sido un hogar amoroso que ahora se quedó sin uno de sus miembros por culpa de la delincuencia en la ciudad. “Éramos cuatro. Mis tres hermanos y yo. No hay palabras, estamos adoloridos. Diego Alejandro era un hombre admirable y un deportista aficionado. Cumplía 25 años, no es justo que acaben con una vida así”.



Los padres del joven están destrozados, no soportan la idea de no volver a ver a su hijo. “No hemos tenido acompañamiento psicológico. Mi hermano menor y mi mamá están muy mal. El hogar quedó vacío”. Este joven alcanzó a ser trasladado a un hospital, pero las heridas fueron graves y no hubo nada que hacer.

(Para seguir leyendo: La estrategia de velocidad vial pondrá en cintura a domiciliarios en Bogotá)

Más casos

La muerte de Diego Alejandro no es el único caso lamentable que se ha dado cerca de este corredor vial.



El 2 de noviembre de 2020, un universitario de 21 años, estudiante de economía de la Universidad América, fue atacado en un túnel de la ciclorruta de la calle 26. Él sintió que algo frenó su bicicleta y, en cuestión de segundos, fue atacado por dos hombres que utilizaban machetes como arma para amedrentar. Quedó con heridas en el brazo, cabeza y tórax; mejor dicho, se salvó de milagro y pudo contar la historia.



El 4 de abril de 2019, una mujer fue la víctima de los delincuentes en este mismo túnel. “Allí me interceptó un hombre con arma blanca. Yo aceleré para sobrepasarlo, pero me salieron cinco tipos más y se llevaron mi bicicleta. Me amenazaron con cuchillos y navajas”. Y así hay muchos casos. La queja siempre es la misma: falta de iluminación y escasos policías.



Aunque han hecho tareas de montaje de lámparas, estas terminan siendo nuevamente destruidas por el hampa. “Ya nada nos va a devolver a mi hermano, pero esto debe parar o seguirán arruinando familias”, dijo Andrés.

Recompensa de veinte millones por información

La muerte de Diego Alejandro Cardozo se convierte en una cifra más del hurto de bicicletas en Bogotá. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, de enero a agosto del año 2021 se han registrado 253 lesiones fatales con armas blancas en Bogotá: 39 en Ciudad Bolívar, 27 en Bosa, 30 en Kennedy y 15 en Engativá.



El hurto a persona no para. El instituto informa que hay registros de 65.207 casos de enero a septiembre en la capital.



Ahora bien, según cifras de la Secretaría de Seguridad, al día se están robando un promedio de 23 bicicletas en las calles de la ciudad. Lo más grave es que, además del robo, hay sevicia para cometer el crimen y en muchos casos hay víctimas fatales o heridos graves.



Según el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, el asesinato de Diego Alejandro causó rechazo. “Estamos persiguiendo a tres delincuentes. Con la Policía estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar a los delincuentes”.



(Le recomendamos leer: Capturaron a cuatro sujetos señalados de hurtar celulares dentro de un SITP)



En cuanto a la participación de ciudadanos extranjeros en este hecho, dijo que se necesita de más evidencia, información y testimonios para precisar quiénes son los responsables. “Estamos recopilando todas las grabaciones de cámaras y todos los testimonios para ofrecer testimonios más certeros”.



La última medida que se tomó para lograr que delincuentes comercialicen bicicletas robadas es el Registro ‘bici’, que se podrá hacer de manera virtual. El secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, explicó que esto también servirá para contrarrestar el crimen.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

Escríbale a carmal@eltiempo.com