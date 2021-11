Delincuentes se hicieron pasar por policias para robar en día sin IVA

Un grupo delincuencial se hizo pasar por uniformados de la Policía, para hurtar varios celulares y dinero en efectivo de personas que aprovecharon el segundo día sin IVA, y se encontraban haciendo fila afuera de establecimientos de comercio en la carrera 30 con calle 10.



Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, lograron capturar a las tres personas señaladas de cometer el hurto. Además, incautaron un arma de fuego, seis celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, los tres sujetos se hicieron pasar por uniformados de la Policía, y se acercaron a varias personas en el popular sector de San Andresito, asegurando que había ocurrido un robo en el sector para solicitarles sus documentos personales y confirmar que no estuvieran implicados.



Después de que las personas les entregaran sus documentos y celulares, los supuestos agentes de Policía salieron huyendo del sitio en un carro particular. Posteriormente, los delincuentes se dirigieron por la carrera 30 hacia el sur y luego tomaron la calle sexta hacia el occidente.



Las personas que fueron robadas alertaron a las autoridades, y la Policía de Tránsito y Transporte activó un operativo para detener el vehículo y capturar a los sujetos. En medio de la persecución se dio un intercambio de disparos entre los delincuentes y unidades de la Policía. No hubo ningún herido.



Las autoridades informaron a CityTv, que en este momento se adelanta el proceso de investigación para establecer si hay más personas involucradas con esta organización criminal.

REDACCIÓN BOGOTÁ, CON INFORMACIÓN DE CITY TV.

