Segundo día sin IVA: así se preparó Bogotá para la nueva fecha de compras

Desde la media noche del 18 de noviembre inició el segundo día sin IVA programado por el Gobierno Nacional para impulsar la reactivación económica del país tras la pandemia. Sin embargo, aunque la primera fecha logró ventas por 9,8 billones de pesos, se espera que en esta oportunidad solo se logren recaudar entre 6 y 7 billones, debido a la que la fecha está muy cerca a otros eventos importantes de descuento como el Black Friday, el 26 de noviembre, y el tercer día sin IVA, programado para el próximo 3 de diciembre.



Bogotá al igual que las otras ciudades del país dispuso de una logística específica para hacerle frente a la alta afluencia de compradores que se espera garantizando su seguridad y la protección contra el covid-19.



De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la ciudad adoptara durante toda la jornada las disposiciones generales estipuladas por el Gobierno Nacional, como la exigencia del carné de vacunas al ingreso de eventos, restaurantes y lugares de gran trafico social; sin embargo, esta medida no aplicará para los centros de comercio.



Por otro lado, el mayor Miler Rojas, comandante de la Policía de Engativá, aseguró que se dispondrán más de 2.000 uniformados más para garantizar la seguridad durante la jornada de compras en la capital. En esa misma vía, el comandante dijo que las operaciones de prevención, registro y control de seguridad se estarán realizando desde las 04:00 de la mañana y hasta las 00:00 del 20 de noviembre, con acompañamiento del cuerpo de seguridad privada y estaciones de control en los paraderos de transporte público para prevenir el hurto en los locales.



Dentro de las recomendaciones dadas por la Policía esta que los compradores que usen transporte público, como los taxis, lo haga por medio de aplicaciones digitales o plataformas seguras, además, hace un llamado para proteger los datos personales o de las tarjetas de crecido a la hora de hacer compras físicas o virtuales.



El transporte es otro de los puntos fundamentales de la segunda jornada sin IVA en Bogotá, por eso, TransMilenio anunció que tendrá una jornada de operación especial que irá hasta las 11:30 p.m. y que dispondrá de 26 articulados más para reforzar el esquema de movilidad de los ciudadanos en 208 recorridos.



Según la información de TransMilenio, las rutas que serán reforzadas son: BG12, DG22, BG11, BH75, CG30, BH13, BK16, LK10 y JF23.



En materia de movilidad, la Policía también recomendó no paquear en lugares prohibidos, públicos o donde se genere congestión o trancón vial, esto evitará que su automotor sea decomisado y previene hurtos o daños en los carros.



Finalmente, recuerde que el día sin IVA tiene ciertas normas que acatar para hacerse acreedor del 19 por ciento de descuento en sus productos, como por ejemplo, no rebasar los topes en el valor de las compras:



- En la categoría de vestuario y complementos de vestuario el tope máximo de compra es de 726.160 pesos.



- Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación el valor máximo es de 2.904.640 pesos.



- Elementos deportivos, tiene un tope de 2.904.640 pesos.



- Juguetes y juegos, 363.080 pesos.



- Útiles escolares, con un máximo de 181.540 pesos.



- Bienes e insumos para el sector agropecuario, el monto máximo de la compra debería ser de 2.904.640 pesos.