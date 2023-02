Este jueves, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, se realizará un nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá. Esta se realiza en el marco del decreto 036 de 2023, el cual “establece medidas a la circulación de vehículos automotores y motocicletas en la ciudad el primer jueves del mes de febrero todos los años”.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, con esta medida se espera que durante la jornada dejen de circular alrededor de 1’850.000 vehículos particulares y 430.000 motocicletas. Esto aportará a la reducción de la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.



Asimismo, en este día sin moto y sin carro se espera que haya una reducción del 57 por ciento de las emisiones de CO2 generadas en un día normal en la ciudad. De igual manera, la Secretaría de Ambiente proyecta que el carbono negro disminuya un 19 por ciento.



Para la verificación de estos indicadores hay diferentes controles por parte de las secretarías de Movilidad y de Ambiente. También hay diferentes operativos en la vía: cuatro estarán haciendo control ambiental; seis, puntos de control al transporte; y ocho de control de la velocidad.



Recuerde que de no acatar la restricción de movilidad, los infractores deberán pagar una multa de 522.900 pesos; además, el vehículo será inmovilizado y llevado a los patios. Tenga en cuenta que el permiso de Pico y placa solidario (pagar por transitar) no está dentro de las excepciones, pero no se pierde, se corre un día.

Opciones de transporte

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y los articulados de TransMilenio funcionarán en su horario habitual y contará con el 100 por ciento de sus flotas, tanto zonales como troncales. En las horas pico y valle se reforzarán para el servicio a los ciudadanos.



De igual manera, la Alcaldía le brinda a la ciudadanía la opción de transitar con otros medios de transporte como las bicicletas compartidas. Se contará con cerca de 300 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.



Así mismo, se colocó a disposición 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema de TransMilenio. Para que los ciudadanos puedan transitar por toda la ciudad hay alrededor de 600 kilómetros de ciclorrutas.

Excepciones

Los vehículos de transporte público conducidos por personas con discapacidad o para su transporte, de emergencia, escolares, con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.



También los vehículos destinados a operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, destinados al control del tráfico incluyendo las grúas que prestan el servicio a la Secretaría de Movilidad, caravana presidencial, militares, de Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado, de servicio diplomático o consular.



Igualmente, los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección, carrozas fúnebres, carros destinados para el control operacional y el mantenimiento del SITP, destinados al control de emisiones y vertimientos, de transporte de valores y aquellos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.



Están autorizadas las motos de vigilancia y seguridad privada, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio.



Nicolás Macías Rojas

REDACCIÓN BOGOTÁ.