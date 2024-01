Día sin carro y sin moto en Bogotá: este es el horario y la multa por incumplir medida

Este jueves 1 de febrero, Bogotá tendrá la primera jornada de día sin carro y sin moto del 2024. Según la Alcaldía Mayor, se espera que durante este día dejen de circular más de 1.850.000 vehículos particulares y 430.000 motos, en una estrategia para combatir la contaminación ambiental.



El Distrito anunció que será una jornada en la cual se le dará prioridad a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. Sin embargo, habrá algunas excepciones para la movilidad en la capital.

Le contamos todo lo que debe saber para evitar infracciones este jueves por incumplir la medida estipulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Horario del día sin carro y sin moto

La primera jornada de día sin carro y sin moto será este jueves, 01 de febrero, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.



Para este día se prevé que en la ciudad dejen de circular 1 millón 850 mil vehículos y 430 mil motocicletas, para darle paso a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.



“Este Día es una oportunidad para probar y descubrir medios de transporte sostenibles como caminar, la bicicleta o el transporte público, y las ventajas que su uso ofrecen tanto para la persona como para la ciudad. La sola infraestructura no modifica los hábitos de las personas, esta jornada sirve para que las personas descubran que hay otras maneras de moverse en la ciudad diferente al carro”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.



TransMilenio anunció que reforzará su operación durante esta jornada y que tendrá al servicio de la ciudadanía los tres componentes que prestan movilidad en la capital.



Por su parte, el IDRD invitó a usar los 101 kilómetros de ciclovía que estarán habilitados para el tránsito de ciclistas, patinadores o transeúntes.

Día sin carro y sin moto en Bogotá. Portal las Américas Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Estos son los vehículos que no podrán circular este jueves:

La Secretaría de Movilidad detalló cuáles serán los vehículos que tendrán restricción de tránsito este jueves 1 de febrero. Le contamos cuáles son:



⦁ Carros y motos particulares

⦁ Vehículos y motos de las escuelas de conducción

⦁ Vehículos con permiso de pico y placa solidario

⦁ Vehículos particulares de medios de comunicación

⦁ Vehículos híbridos

⦁ Vehículos dedicados a gas

⦁ Taxis con pico y placa (placas terminadas en 7 y 8)

⦁ Vehículos de carga con restricciones establecidas (Decretos 840 de 2019 y 077 de 2020): Vehículos de año modelo superior a 20 años en toda la ciudad. Horario: Entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Estas son algunas de las actividades que hará el Distrito para el día sin carro y sin moto

Cientos de bogotanos usan la bicicleta como medio de transporte. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Desde la administración distrital han implementado una serie de actividades para acompañar a los ciudadanos en la jornada y entregarles herramientas que les servirán para mejorar la movilidad día a día.



En los centros locales de movilidad habrá registro de bicicletas y sensibilización sobre seguridad vial y cuidado de la vía. La actividad será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.



También habrá Orientación para víctimas de Siniestros Viales en la carrera 50 con Avenida Primero de Mayo.



Habrá talleres de "Escuela de la Bici" en parques como Fontanar del Río, Hippies, San Andrés, Atahualpa, Cayetano, Timiza, Sierra Morena, Tunal, Villa Mayor, San Carlos, Velódromo Primera de Mayo y Cantarrana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



(Le recomendamos leer: Incendios en Bogotá, controlados: así queda el pico y placa en esta semana y el sábado).



Estas son otras actividades:



⦁ Sensibilización de puntos ciegos, juegos de gran formato y registro bici: esta sensibilización se realizará en la Carrera Séptima con calle 24, en la Av. Boyacá con 53 y en el Parque Lourdes, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Av. Ciudad de Cali con Calle 17 Costado Oriental y en la Calle 26 con Kr 38A costado Sur.



⦁ Promoción del autocuidado y del cuidado del medio ambiente: la Secretaría Distrital de Salud contará puntos de atención primaria en salud mental, ‘Cuídate, sé feliz’ Territorios creados ambientalmente saludables, Cuidándonos a través del arte y Equipo reducción de riesgos y daños, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en las ciclovías de la Kr 50 con Cl 2D y Ac 26 con Kr 69, Parque Nacional y frente a la estación del Tunal

Evite multas por usar su vehículo o motocicleta

Según la Alcaldía de Bogotá, habrá 14 puntos de control y 1.140 agentes de tránsito para garantizar el cumplimiento de la medida de día sin carro y sin moto en la capital.



La sanción por el incumplimiento de la medida está estipulada en el Código Nacional de Tránsito en la infracción C.14 y para este año es de $572.514, además de que el vehículo o moto será inmovilizado.

Atento a las restricciones planteadas. Foto: X: @ @SectorMovilidad

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá

