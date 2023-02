Los ciudadanos en esta primera jornada del año, donde ha sido el Día sin carro con más restricciones, los ciudadanos han optado por diferentes medios de transporte para poder llegar a sus trabajos, estudios, citas medicas, o actividades personales.



Una de las opciones que más han utilizado los bogotanos son los taxis, pues como aseguran algunos "me dejan exactamente a donde quiero llegar y no debo caminar un par de cuadras, además me llevan sin contratiempo".



Sin embargo, no todos están de acuerdo, pues algunos han denunciado por redes sociales que varios han cobrado tarifas demasiado excesivas, no completan los viajes, no llegan al punto donde es o se niegan a prestar el servicio.



A pesar de los diferentes métodos que hay para pedir un taxi, ya sea por aplicaciones móviles, vía telefónica o la parada tradicional en las principales calles del país, las personas no han podido movilizarse con facilidad.



Algo que ha resultado sospechoso e incomodo para los ciudadanos es que los conductores comienzan antes de empezar el viaje si van a pagar con efectivo o con tarjeta y hasta donde van a dirigirse.

Necesitamos las aplicaciones de transporte en bogota, no me gustan los taxis, no me siento segura, siempre me han tocado los taxímetros adulterados y la grosería! #DiaSinCarroEs — 🙄 (@issobossy) February 2, 2023

Siempre depende en dónde esté. En Bogotá prefiero plataformas, fuera taxis. Qué lío esto — ✨️ (@mrs_adr3) February 2, 2023

Algunos ciudadanos dicen que varios de los taxistas prefirieron apagar sus taxímetros y cobrar por viaje, otros dicen que es cobro es excesivo, pues carreras que valían 40 mil pasaron a valer 80 mil.

Que dirá #HugoOspina de los sobrecostos en las tarifas que se inventaron los taxistas hoy en el #DiaSinCarro en #Bogota.



Donde muchos, apagaron sus taxímetros y decidieron cobrar por viaje, por más que no tenían tráfico.



¿Alcaldía @Bogota @SectorMovilidad será que harán algo? — Carlos Eduardo Vilma (@carlosevilmap) February 2, 2023

Lo triste es que en cada época electoral los usuarios entramos en incertidumbre y sufrimos los abusos, por ejemplo, hoy dia sin carro, un taxista decidió que una carreta desde el aeropuerto hasta cedritos, ya no costaba 40 mil, sino 80 mil. — Felipe Labarrera (@felipelabarrera) February 2, 2023

Sin embargo, varios taxistas que utilizan la aplicación de Taxis Libres no han presentado ninguna queja, y a pesar de que esperaban un mayor flujo de solicitudes, piensan que la movilidad del día de hoy sin carro y sin moto les ha ayudado mucho.



De igual manera, destaca que “el tráfico ha estado maravilloso, fluye para todo lado. Eso si he visto muchísima gente en la ciclovía”.



REDACCIÓN BOGOTÁ.