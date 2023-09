El jueves 21 de septiembre se cumplirá en Bogotá una nueva jornada del día sin carro y sin moto, en la que los ciudadanos tendrán que optar por alguna alternativa para poderse movilizar hacia su lugar de trabajo o estudio.



La jornada se desarrollará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tiempo en el que solo podrán transitar vehículos de transporte público, de emergencia, eléctricos, rutas escolares, motos de vigilancia y mensajería y los vehículos conducidos por personas en situación de discapacidad.



La fecha inicial estaba propuesta para el 24 de septiembre, sin embargo, se adelantó para el próximo jueves 21 de septiembre.

Estará disponible el 100 % de la flota de transporte masivo, Transmilenio, desde las cuatro de la mañana, así como también los aproximadamente 39 mil taxis de la ciudad.



De acuerdo con ‘Movilidad Bogotá’ se espera que en este día se logre reducir un 57 % de las emisiones de dióxido de carbono, haya una mejora en las velocidades de los vehículos un 23 %, mejore la calidad del aire, y crear una transformación cultural para una movilidad sostenible.



Esta fecha se cumplirá tomando como base el Día Mundial sin automóvil, la cual se celebra el 22 de septiembre.



¿Cuáles vehículos no pueden transitar en el Día sin carro y sin moto?

Según la entidad mencionada, estos son los automotores que no pueden movilizarse durante la jornada:

Carros y motos. Taxis con pico y placa (placas terminadas en 9 y 0). Vehículos híbridos. Vehículos que funcionan con gas Vehículos blindados que no son de la UNP. Vehículos de carga con restricciones establecidas (Decretos 840 de 2019 y 077 de 2020 ). Vehículos con permiso de pico y placa solidario. Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

Opciones de movilidad

En cuanto al transporte público, usted encontrará el servicio de Transmilenio a partir de las cuatro de la mañana.



En el caso del Transmicable este operará a partir de las 4:30 a.m. hasta las 10 p.m. y los buses del Sitp desde las 4 a.m. hasta las 11 p.m.



También puede hacer uso de las bicicletas compartidas que se encuentran en varias zonas de la ciudad, que son un total de 3.300 bicicletas, de las cuales 1.500 son mecánicas, 1.500 de pedaleo asistido, 150 manocletas, 150 con cajón y con sillas para niños son 150.



En la ciudad encontrará un total de 630 kms de red de cicloruta, 101.1 kms de ciclovía complementaria y 65.776 cupos de cicloparqueaderos.



Otra de las opciones es acudir a pie a ciertos lugares, que no le queden a mucha distancia de su destino, ya que en Bogotá hay 3.350 km de la red peatonal que facilitan la conexión y articulación de los sistemas de movilidad, de acuerdo con la secretaría de Movilidad.

Multas por transitar en el día sin carro y sin moto

Tenga en cuenta que si transita por las calles de la capital y no es uno de los vehículos que tiene permitido hacerlo, usted podría ser acreedor a una multa de $522.900, además de que su vehículo será inmovilizado.



Las autoridades de tránsito estarán desplegadas por toda la ciudad, por lo que serán alrededor de 1.140 unidades entre agentes civiles, Grupo Guía y seccional de Tránsito y Transporte y miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

