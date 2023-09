Ante el anuncio de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de agendar la jornada de Día sin Carro y sin Moto en la ciudad para el próximo jueves 21 de septiembre, muchos conductores que habían adquirido previamente el permiso de circulación de pico y placa solidario se han preguntado sobre si la medida aplica para ellos.

Al respecto, desde el Distrito se aclaró que este día ningún vehículo particular que no haga parte de las excepciones estipuladas en la norma puede circular por las vías de la capital, incluso quienes hayan tramitado el pico y placa solidario con anticipación.

¿Qué pasará con los conductores con pico y placa solidario?

Los usuarios que pueden ser exentos de esta medida mediante el pico y placa solidario. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

La Secretaría despejó las dudas sobre el funcionamiento del pico y placa solidario para quienes hayan realizado el registro y pago por este permiso y notificó que durante esta jornada no tendrá vigencia la autorización sin ninguna excepción.



No obstante, la entidad afirmó que en caso de haber pagado este permiso antes de conocer la jornada de Día sin Carro y sin Moto, este no se perderá, sino que estará vigente para otra fecha en la que el conductor necesite un nuevo permiso de circulación.

De acuerdo con el Distrito, en la capital se dispondrá para esta jornada un total de 3.300 bicicletas del Sistema de Bicicletas Compartidas, entre ellas, 1.500 mecánicas, 1.500 de pedaleo asistido, 150 manocletas, 150 con cajón y con sillas para niños otras 150.



Adicionalmente, en cuanto al servicio público, este día funcionará el 100% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público, entre Transmilenio, SITP, TransMiCable, que, operará en conjunto con el servicio intermunicipal y un total de 39.249 taxis.

REDACCIÓN BOGOTÁ