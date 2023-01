La Alcaldía de Bogotá anunció que el próximo jueves, 2 de febrero, será el primer Día sin carro y sin moto del 2023 en la ciudad.



Esta medida va desde las 5:00 a.m hasta las 9:00 p.m. y será una oportunidad para que las personas se movilicen de forma sostenible y así contribuir con el medio ambiente de la ciudad, para ello se ha dispuesto el uso total del transporte público y del sistema de bicicletas compartidas.



(Le podría interesar: ‘Cambios en el metro los pagarían todos los colombianos’: gerente del proyecto).

Frente a esta medida muchos se preguntan si con el pago del Pico y Placa Solidario se puede transitar el Día sin carro y sin moto.



La Secretarios de Movilidad de la ciudad informó que: "no contarán con el permiso de circulación los vehículos cuyos propietarios o locatarios hayan solicitado Pico y Placa Solidario".



(No deje de leer: Los reveladores detalles de la necropsia de la DJ Valentina Trespalacios).



A lo que agregaron que: "las personas que hayan solicitado el permiso de pico y placa solidario no contarán con el permiso de circulación, este no se pierde, se corre".

¿Qué excepciones hay?

Transporte público. Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte. Vehículos y motos de emergencia. Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos. Rutas escolares. Carrozas fúnebres. Vehículos de transporte de valores. Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros. Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios. Transporte destinado al control del tráfico y las grúas. Caravana presidencial. Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado. Vehículos de servicio diplomático o consular. Motos de vigilancia y seguridad privada. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección. Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos. Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público. Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Más noticias de EL TIEMPO:

Tendencias EL TIEMPO