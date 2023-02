En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, mañana 2 de febrero se realizará una nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá, de 5 a.m. a 9 p.m. Una oportunidad para que las personas se movilicen de forma sostenible y así contribuir con el medio ambiente de la ciudad, para ello se ha dispuesto el uso total del transporte público y del sistema de bicicletas compartidas.

El Sistema de Integrado de Transporte Público contará con el 100 % de su flota tanto en rutas zonales como en las troncales en hora pico, y se reforzará en la hora valle (9:00 a. m. a 4:00 p.m.). Funcionará en su horario habitual.



El sistema de bicicletas compartidas también está a disposición de los ciudadanos para que se puedan movilizar de forma sostenible y rápida. Se contará con cerca de 300 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.

“Con esta jornada, además de ayudar al medio ambiente, se promueve el uso del transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. Para esta jornada contaremos con un gran plan de intervención, en el que se tendrán más de 150 agentes en vía y 250 policías de tránsito”, señaló Óscar Julián Gómez Cortés, secretario (e) de Movilidad.

🚴🚴‍♀️Conoce los corredores habilitados para transitar en bici este 2 de febrero, #DíaSinCarro y sin moto, disfruta de esta jornada en 2 ruedas y celebra la Semana de la #MovilidadSostenible con el #IDRD. #BtaMásVivaQueNunca pic.twitter.com/EWdjXScdbw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2023

Medio ambiente

Para la jornada se prevé que dejen de circular cerca de 1.850.000 vehículos particulares y 430.000 motocicletas, lo que aportará a la reducción de la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.



En el Día sin carro y sin moto se espera una reducción del 57 % de las emisiones generadas en un día normal en la ciudad. Además, la proyección es que, el carbono negro disminuya en un 19 %.



Según el inventario de emisiones (2020) los vehículos particulares (automóviles, camperos, camionetas) y las motocicletas generan cerca del 43 % de las emisiones de material particulado de 2.5 micras asociadas a las fuentes móviles.



“El próximo jueves vamos a tener una nueva oportunidad de movernos de manera sostenible. Invito a todos los bogotanos y bogotanas a gozarnos el Día sin carro y sin moto, a disfrutar de la ciudad, caminarla, andarla en bicicleta. Este día vamos a tener cuatro puntos de monitoreo para las fuentes móviles en diferentes vías para verificar que los vehículos cumplan con los niveles de emisión atmosférica permitidos”, dijo la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.



Durante la jornada, se contará con operativos en vía: 4 estarán haciendo control ambiental, 6 puntos de control al transporte y 8 puntos de control a la velocidad.



Además, las 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y los 17 microsensores de la Red Colaborativa estarán haciendo mediciones indicativas de material particulado en el corredor verde, asimismo, habrá 22 estaciones de monitoreo de ruido ambiental.



“Este es el día ideal para que más personas encuentren en la bici un medio de transporte seguro y cómodo. Estaremos acompañando a los y las ciudadanas a que transiten por los 101.1 kilómetros habilitados para los ciclistas, además tendremos los tres corredores de Al Trabajo en Bici, los puntos de la Escuela de la Bici, puntos pedagógicos y de mecánica en diferentes partes de la ciudad. Es la hora de respirar aire puro y sumarse a la movilidad sostenible, tendremos como siempre el acompañamiento de nuestros programas de Bogotá Pedalea”, aseguró Blanca Durán, directora del IDRD.

Información importante para ciclistas

● Contarán con 600 kilómetros de ciclorrutas disponibles.



● El IDRD estará operando las rutas habilitadas de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Serán 101.1 kilómetros habilitados complementarios a la cicloinfraestructura.



● Tres corredores de Al Trabajo en Bici habilitados de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m: Calle 63 entre carrera 113 y carrera 30, Corredor Verde, carrera 7a entre calles 32 y 106, Auto Sur entre calles 22 sur y carrera 76.



● La Escuela de la Bicicleta en 13 puntos de la ciudad: Velódromo Primera de Mayo, Hippies, Fontanar del Río, San Andrés, Atahualpa, Cayetano Cañizares, Bosque San Carlos, Ecológico Cantarrana, Villa Mayor, El Tunal, Sierra Morena, Timiza y el Colegio de la Bici I.E.D.



● Estarán habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.



● Se tendrá presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar a los ciclistas.

Transporte público

● Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles del componente zonal del SITP, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.



● Se hará monitoreo constante de la operación, los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones.

Taxis

● Se contará con cerca de 40.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. La medida del pico y placa para este sector se mantiene (placas terminadas en 5 y 6).



Pico y placa solidario

● Las personas que hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario no contarán con el permiso de circulación, este no se pierde, se corre.

Excepciones del Día sin carro y sin moto:

1. Transporte público

2. Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

3. Vehículos y motos de emergencia.

4. Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

5. Rutas escolares.

6. Carrozas fúnebres.

7. Vehículos de transporte de valores.

8. Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

9. Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

10. Transporte destinado al control del tráfico y las grúas.

11. Caravana presidencial.

12. Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

13. Vehículos de servicio diplomático o consular.

14. Motos de vigilancia y seguridad privada.

15. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

16. Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos.

17. Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

18. Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Actividades

● Concierto de cierre

Plazoleta Museo Nacional

7:00 p.m.



● Punto de pedagogía SDM

Plazoleta pública al frente del Museo Nacional

9:00 a.m.



● Registro bici y seguridad vial bici

Centros locales

9:00 a.m. a 5:00 p.m.



● Panel de conversación logística

Universidad del Rosario

10:00 a.m.



Campañas pedagógicas IDRD:





● Autosur con calle 38A sur.

● Auto Sur con carrera 67.

● Calle 63 con carrera 77A.

● Carrera 7 con calle 53.

● Carrera 7 con calle 33.

● Carrera 9 con calle 147.

● Calle 17 sur con carrera 27.

● Calle 26 con carrera 19 B.

● Calle 26 con Transversal 93.

● Av. Boyacá con calle 33 S.

● Av. Boyacá con calle 3.

● Av. Boyacá con calle 53.

● Carrera 50 con calle 8 S.

● Carrera 50 con calle 26.

