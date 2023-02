En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, hoy 2 de febrero se realizará una nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá, de 5 a.m. a 9 p.m. Una oportunidad para que las personas se movilicen de forma sostenible y así contribuir con el medio ambiente de la ciudad, para ello se ha dispuesto el uso total del transporte público y del sistema de bicicletas compartidas.

El Sistema de Integrado de Transporte Público contará con el 100 % de su flota tanto en rutas zonales como en las troncales en hora pico, y se reforzará en la hora valle (9:00 a. m. a 4:00 p.m.). Funcionará en su horario habitual.

El sistema de bicicletas compartidas también está a disposición de los ciudadanos para que se puedan movilizar de forma sostenible y rápida. Se contará con cerca de 300 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.



“Con esta jornada, además de ayudar al medio ambiente, se promueve el uso del transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. Para esta jornada contaremos con un gran plan de intervención, en el que se tendrán más de 150 agentes en vía y 250 policías de tránsito”, señaló Óscar Julián Gómez Cortés, secretario (e) de Movilidad.

Información importante para ciclistas

● Contarán con 600 kilómetros de ciclorrutas disponibles.



● El IDRD estará operando las rutas habilitadas de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Serán 101.1 kilómetros habilitados complementarios a la cicloinfraestructura.



● Tres corredores de Al Trabajo en Bici habilitados de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m: Calle 63 entre carrera 113 y carrera 30, Corredor Verde, carrera 7a entre calles 32 y 106, Auto Sur entre calles 22 sur y carrera 76.



● La Escuela de la Bicicleta en 13 puntos de la ciudad: Velódromo Primera de Mayo, Hippies, Fontanar del Río, San Andrés, Atahualpa, Cayetano Cañizares, Bosque San Carlos, Ecológico Cantarrana, Villa Mayor, El Tunal, Sierra Morena, Timiza y el Colegio de la Bici I.E.D.



● Estarán habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.



● Se tendrá presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar a los ciclistas.

Transporte público

● Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles del componente zonal del SITP, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.



● Se hará monitoreo constante de la operación, los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones.

Taxis

● Se contará con cerca de 40.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. La medida del pico y placa para este sector se mantiene (placas terminadas en 5 y 6).



Pico y placa solidario

● Las personas que hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario no contarán con el permiso de circulación, este no se pierde, se corre.

Excepciones del Día sin carro y sin moto:

1. Transporte público

2. Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

3. Vehículos y motos de emergencia.

4. Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

5. Rutas escolares.

6. Carrozas fúnebres.

7. Vehículos de transporte de valores.

8. Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

9. Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

10. Transporte destinado al control del tráfico y las grúas.

11. Caravana presidencial.

12. Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

13. Vehículos de servicio diplomático o consular.

14. Motos de vigilancia y seguridad privada.

15. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

16. Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos.

17. Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

18. Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Actividades

● Concierto de cierre

Plazoleta Museo Nacional

7:00 p.m.



● Punto de pedagogía SDM

Plazoleta pública al frente del Museo Nacional

9:00 a.m.



● Registro bici y seguridad vial bici

Centros locales

9:00 a.m. a 5:00 p.m.



● Panel de conversación logística

Universidad del Rosario

10:00 a.m.



Campañas pedagógicas IDRD:





● Autosur con calle 38A sur.

● Auto Sur con carrera 67.

● Calle 63 con carrera 77A.

● Carrera 7 con calle 53.

● Carrera 7 con calle 33.

● Carrera 9 con calle 147.

● Calle 17 sur con carrera 27.

● Calle 26 con carrera 19 B.

● Calle 26 con Transversal 93.

● Av. Boyacá con calle 33 S.

● Av. Boyacá con calle 3.

● Av. Boyacá con calle 53.

● Carrera 50 con calle 8 S.

● Carrera 50 con calle 26.

Siga aquí los momentos importantes de la jornada:

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

