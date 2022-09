El próximo jueves 22 de septiembre se reactiva en la capital del país la jornada del Día sin Carro y sin Moto de 5 a.m. a 9 p.m. tras los años de suspensión por la pandemia, con la novedad de que se unen los municipios cundinamarqueses de Mosquera y Chía (6 a.m. – 8 p.m.).

La administración Distrital estableció esta fecha que coincide con el Día Mundial sin Automóvil cuando se prevé que en la capital del país, más de 1’800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarán de circular, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

El Día sin Carro y sin Moto es la oportunidad para que los ciudadanos utilicen la movilidad limpia al momento de desplazarse, acudiendo al transporte público y a la bicicleta, lo que mejorará la calidad de vida de todos los que conviven en Bogotá y ahora en la región.

“Con esta jornada fortaleceremos el transporte público, los viajes a pie y en bicicleta.

A esto se suma un gran plan de intervención del sector Movilidad donde tendremos

con más de 1.140 agentes en vía, 200 operadores del grupo guía y 50 puntos de

control “, sostuvo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.



El cálculo es que se va a reducir en 57% las emisiones CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático. Se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2.5, las que más afectan nuestra salud y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la Carrera 7ª y los Centros comerciales Palatino, San Martín y Ecopetrol en la 37 para identificar la diferencia de los momentos entre tener vehículos circulando y los que no están circulando, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.



En Cundinamarca se realizan 19 millones de viajes diarios, de los cuales 2,6 millones

corresponden a viajes entre Bogotá y Cundinamarca y 5,3 millones a viajes en

transporte público.

Sistema TransMilenio

Las estaciones de TransMilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora

antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán

a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de

septiembre.



● En las troncales operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se

reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en

cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.



● Cerca de 3.000 personas estarán en vía para apoyar la operación del Sistema,

personal de la Terminal de Transporte, la Secretaría de Gobierno y del

programa de Jóvenes reto de la Secretaría de Integración Social.



● Los servicios duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima

y en la troncal Calle 26.

SITP Zonal





● Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos

disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.



● Se programarán aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los

habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.



● Habrá 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, monitoreando la

operación, 122 auxiliares supervisores en vía divididos en 2 turnos

monitoreando los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de

mayores aglomeraciones, 56 técnicos de control (distribuidos en tres turnos),

a cargo del monitoreo y control de las rutas y apoyo a evolución de la

contingencia en diferentes puntos de la ciudad

TransMiCable

Prestará servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las

actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el

sistema en horario nocturno.

Para los ciclistas

598 kilómetros de ciclorrutas disponibles.



● Se habilitarán 107,63 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a. m. hasta las

8:00 p.m. entre vías y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la

Carrera 7, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.



● Estarán habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22

puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas

en los buses troncales.



● Se tendrá presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar

a los ciclistas.



● Más de 2 millones de ciudadanos que usan el transporte público podrán llegar

más temprano a sus destinos y disfrutarán y compartirán en el espacio

público.



● La velocidad promedio aumentará un 11 % debido a la disminución del tráfico

vehicular. Circularán 42 % menos carros y 86 % menos motos

Taxis:

Se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis

tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Permisos

Quienes hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario y el de Carro

Compartido no podrán circular. Este día se repondrá al final de la vigencia del

permiso.

