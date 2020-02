¿Qué dicen en la calle los ganadores y perdedores del Día sin carro?

Cada primer jueves de febrero los bogotanos viven el Día sin carro. Para este 2020, la Alcaldía decidió ampliar la jornada, que va desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m.



Durante ese lapso, ningún vehículo particular, incluyendo las motocicletas, podrá circular en las vías de la la capital.



Para varios ciudadanos, este día representa una complicación para su cotidianidad, pues, por ejemplo, muchos tienen que usar transporte público sin conocer qué rutas les sirven.

Según el último informe de movilidad de 'Bogotá, cómo vamos', en la ciudad “circulan cerca de 2’400.000 vehículos. De estos, el 50% son automóviles, el 20% motocicletas y el 14%, camionetas. Solo un 5% corresponde a transporte de servicio público y un 2%, a taxis amarillos”.

Los afectados

Ricardo, un arquitecto de Bogotá, le contó a EL TIEMPO las razones por las que el Día sin carro es desafortunado para él: “No sé qué bus coger, no sé bien las rutas. La verdad, en un día de estos, yo quedo muy desubicado”.

Eugenia, usuaria del Sistema Integrado de Transporte (SITP), dijo que, en esta época, la afecta la anormalidad de la circulación de buses. Este año, puntualmente, llevaba media hora, en la calle 26 con carrera 68, esperando una ruta que normalmente llega cada 10 minutos.



“Yo todos los días me transporto en TransMilenio y hago transbordo, pero, este jueves, el SITP que me lleva no ha llegado. Está súper demorado”.



Durante la mañana, la jornada afectó la capacidad de varias estaciones de TransMilenio.



Claudia, una usuaria frecuente de la estación de Alcalá, manifestó que tuvo mucha dificultad para acceder al paradero y la ruta que le servía, pues había más personas de lo normal haciendo uso de este medio de transporte.

Ganadores y perdedores Día sin Carro Foto: Tendencias EL TIEMPO

“Varias estaciones están en su capacidad máxima, pero al parecer sí están mandando más buses de lo normal. El lío es que no cabemos en estos, porque ya vienen llenos desde el Portal Norte”.



Otras personas afectadas en esta jornada sin carro son los trabajadores de gasolineras y talleres y hasta los taxistas.



Jairo, uno de ellos, afirmó que si bien los 'amarillos' son más usados en los días sin carro, este año se vieron afectados.



“Como levantaron el pico y placa de taxis, esta mañana había mucha competencia y casi no consigo pasajeros”, dijo Lemus.

Los ganadores

Pero así como hay quien se queja del Día, hay varios ciudadanos y negocios que se ven beneficiados por él.

María Omaira, una vendedora ambulante, quien se ubica al final de un puente peatonal por la avenida Boyacá con calle 13, señaló que sus ventas se incrementan gracias al Día sin carro.



“Pasa mucha gente a pie. Las personas se demoran más en los paraderos y, así, le compran más a uno”, dijo.



Olga, quien vende sándwich a la salida de la estación Avenida Rojas en la calle 26, aseveró que a su negocio le sirven todas las personas que circulan a pie o en 'bici' y que se acercan a comprarle.

Los conductores de medios alternativos de transporte, como los bicitaxis, se ven muy beneficiados en un día como estos, al igual que quienes se dedican a reparar este tipo de vehículos.



Según la Alcaldía de Bogotá, por cada 250 personas que utilizan carro, normalmente, se genera una emisión de CO2 de 100 kilogramos por kilómetro.

Mientras que por cada 250 personas que utilizan TransMilenio, durante este día, se generarán tan solo 0,03 kilogramos de CO2 por kilómetro.Y por cada 250 personas que hacen uso de la bicicleta, se generan 0 kilogramos de CO2 por kilómetro.

Qué tanto trancón y contaminación generan 250 personas cuando se movilizan en:

- Bici

- TransMilenio

- Carro particular



Hoy #DíaSinCarro2020 hicimos un experimento de movilidad sostenible. Compare las cifras y vea qué medio es el más contaminante y el que ocupa más espacio. pic.twitter.com/E0AlDe0Rzc — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 6, 2020

VALENTINA SÁNCHEZ R.

Tendencias EL TIEMPO