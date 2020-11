El rastro que dejó la muerte de 505 personas en siniestros viales

Bogotá se prepara este fin de semana para conmemorar el Día Mundial

en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales.



Por eso, este jueves instaló un monumento, frente al Museo Nacional, que recuerda a las 505 víctimas fatales de siniestros de tránsito de 2019. La estructura tiene una altura de 1,70 metros y contiene zapatos, cascos, guantes de motociclistas y otros elementos que representan a esas víctimas.

"Las fatalidades en el tránsito son prevenibles y cada pérdida humana en las vías es una tragedia para la ciudad. Este es un hecho devastador que termina de manera repentina con la historia, los sueños y los recuerdos de una persona, y tiene grandes consecuencias para sus familias. La invitación de la ciudad en esta semana es a rendirles homenaje a aquellas personas que ya no están. Recordemos que a todos nos esperan en nuestras casas y está en manos de todos, como sociedad, asegurarnos de que así sea”, afirmó Claudia Díaz, jefe de la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



Precisamente, Bogotá esta semana ha registrados dos dolorosos siniestros con víctimas fatales. Uno es la muerta de Angeline Lozada, una ciclista de 16 años que falleció arrollada por un bus de TransMilenio; otro es el de Ada Cardozo, una mujer que murió después de ser atropellada por un bicitaxi.



El dolor detrás de esos siniestros es uno de los elementos que quiere destacar este fin de semana la Secretaría de Movilidad y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.

Monumento en homenaje a los 505 fallecidos en siniestros viales en 2019. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

"El objetivo de esta intervención es recordarle a la opinión pública que, detrás de esta gran cifra, están las historias de 505 personas: padres, abuelos, hijas e hijos, nietas y nietos, hermanos y hermanas que durante el 2019 no regresaron a sus casas y ya no están con sus seres queridos a causa de un siniestro vial", aseguró Movilidad en un comunicado.



Por eso, la entidad invita a los ciudadanos que tengan relación con alguna historia fatal de siniestro a compartir su relato a través del HT #HayHistoriasDetrásDeLasCifras.



Detengámonos por un momento a pensar en todas esas personas que han fallecido o que han quedado con alguna lesión permanente por causa de un siniestro vial. Todas se habrían podido evitar. Queda el dolor y el sufrimiento de esas familias por la pérdida de un ser querido en un siniestro vial, que sin duda es un inmenso impacto que no desaparece. Para esas familias nuestro más sincero y respetuoso saludo y solidaridad en este día”, manifestó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, entidad que también se une a la campaña.

¿Quiénes murieron en siniestros viales en 2019?

El año pasado en Bogotá, en promedio, murió una persona cada 17 horas y 21 minutos en medio de siniestros viales:



- 236 eran peatones (46,7 %)



- 138 eran usuarios de motocicletas (27,3 %)



- 68 eran ciclistas (13,5 %)



- 63 eran ocupantes de vehículos de cuatro o más ruedas



Detrás de cada número, hay una familia y una historia. Cuente la suya con el Hashtag #HayHistoriasDetrásDeLasCifras

El dato:



Este sábado 14 de noviembre, a las 5 p.m., el Distrito realizará el acto conmemorativo en honor a quienes han perdido la vida en el tránsito, en compañía de familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil y autoridades locales y nacionales. El evento será transmitido por la cuenta de Facebook de la Secretaría Distrital de Movilidad.

