Día Mundial de la Bicicleta: estas son las actividades en Bogotá

Este 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Y Bogotá se sumará con varias actividades.



La Secretaría de Movilidad ofrecerá los siguientes eventos durante la jornada:

Rutas seguras para ciclistas

Ruta: El Verjón

Punto de encuentro: Tienda PFB Colombia Cra. 7 # 83-29

Hora: 6:00 a.m.



Ruta: Vuelta a la Sabana

Punto de encuentro 1:

Hora: 4:30 A.M

Lugar:Tienda Let´s Bike Salitre (Calle 24 # 69a21)



Punto de encuentro 2:

Hora: 5:00 A.M

Lugar: Bomba calle 142 con Autonorte



Punto de encuentro 3:

Hora: 5:10 a.m.

Lugar: Centro Comercial Panamá



Ruta: Calle 80

Punto de encuentro: Puente de Guadua

Hora: 5:20 a.m.

Guadalupe Nocturno

Se realizará una caravana rumbo al mirador del cerro de Guadalupe. Incluye una sensibilización de autocuidado y uso de luces.



Punto de encuentro: Parque Nacional- Torre del Reloj

Hora: 6:00 p.m.

Proyección de la película ‘La entrega inmediata’

La actividad estará a cargo de la Fundación Biciactiva- BICINEMA.



Lugar: Av. Ciudad de Cali # 93 99

Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Recorrido Ambiental por Huertas Urbanas

Con Los Pregoneros y Fontirueda usted podrá conocer las huertas de las localidades de Engativá y Fontibón.



Punto de encuentro: Puente Peatonal Alameda El Salitre (al lado de Titán Plaza)

Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bicicletas recuperadas por la Secretaría de Seguridad

57 bicicletas incautadas por las autoridades serán exhibidas en un intento para que vuelvan a encontrar a sus dueños.



Lugar: Parqueadero del IDRD (Calle 63 # 59A-06)

Hora: 11:00a.m. a 6:00 p.m.

Entrega de souvenirs

El IDRD entregará 1000 Carimañolas en diferentes puntos de la ciclorruta de la calle 63.



Lugar: Calle 63 112 Bis, calle 63 con 96, calle 63 con 68

Hora: 4:00 a 5:00 pm

Facebook Live, Bogotá Pedalea

Conversatorio en torno a la bicicleta, en temas como actividad física, activismo y Sistema Nacional del Deporte.

Participan:

● Ibeth Aguiar, médica deportista

● Mónica Dávila, docente y activista bici

● Oscar Rubiano, investigador

● Jaime Silva, presidente de la Liga Ciclismo



Transmisión: Facebook IDRD

Hora: 5:00 a 6:00 pm

