Héroes sobre ruedas, ¡feliz Día Mundial de la Bicicleta!

Carlos Botero

"Mi historia sobre la bici es breve . Ruedo desde hace 6 años largos con un grupo maravilloso que se llama TEUSACATUBICI . De allí (Monumento Almirante Padilla , Parkway de La Soledad ) salimos todos los jueves entre 7.30 y 8.00 pm y nos dirigimos cada vez a una localidad diferente y regresamos entre 11.00 y 11.30 p.m . con algunas excepciones por ejemplo una noche que nos fuimos hasta Soacha y el regreso fue a las 2.15 a.m.. En las grandes fiestas Ejemplo dia de la madre , dia de la mujer , Halloween etc. salimos disfrazados y el TOP, es el tercer sábado del mes de Agosto de cada año donde celebramos EL DIA DEL CACHACO y ese día rodamos con todos los colectivos de Bogotá desde el medio día hasta las 5.30 o 6.00pm y luego a celebrar. Yo soy la mascota del grupo y me incorporé gracias a una operación de cambio total de rodilla hace seis años. Hice terapia y sabía que podía dar más. Llamé al cirujano y le conté que había dado una pequeña vuelta en la bici , que las dos primeras cuadras tuve que hacer un pequeño esfuerzo para recogerla, pero que una vez calientica me sentí muy bien y me baje y sentí el bien que me había hecho esa vueltecita y me animó a seguirlo haciendo y no volví a las terapia . Desde esa época ruedo. Mis primeros 67 añitos y ahora estoy confinado hasta el 31 de Agosto. Tengo ganas de seguir rodando hasta que este viejito"- Carlos Botero.