Bogotá celebró este viernes el Día Mundial de la Bicicleta, evento que se realiza año a año luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara desde el 2018 que cada 3 de junio se reconocerían los esfuerzos por la promoción de la bici como un medio para fomentar el desarrollo sostenible.



La fiesta, en el caso de la capital colombiana, donde cada día se hacen más de 880.000 viajes en bicicleta, se celebró en múltiples escenarios y con ciclistas de todos los tipos.



Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad, entre varias de sus actividades agendadas, hizo entrega de 150 candados tipo ‘U Lock’ a estudiantes de colegios públicos que hacen parte del programa Bici Parceros y 100 kits de despinche a niños y niñas que llegan pedaleando a sus colegios a través de Al Colegio en Bici. “Durante este año hemos beneficiado un total de 3.500 niños con Al Colegio en Bici, que ya funciona en 15 localidades y este año llegó a la ruralidad, y 1.700, con Bici Parceros”, resaltó el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, quien destacó que la entrega de candados y kits a esta nueva generación de ciclistas urbanos obedece a la intención de cultivar en ellos “la cultura alrededor de la bici en todos los sentidos: en movernos de manera sostenible, en la cultura de seguridad, en la cultura ciudadana”.

Día Mundial de la Bicicleta en Bogotá 2022 Foto: Milton Díaz | EL TIEMPO Día Mundial de la Bicicleta en Bogotá 2022 Foto: Milton Díaz | EL TIEMPO



De otro lado, el Ministerio de Transporte en conjunto con las embajadas del Reino de Dinamarca y de Alemania y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial organizaron una rodada en el norte de Bogotá para presentar la campaña ‘Todos compartimos la vía. Respeta los límites, respeta la vía’. Esta campaña busca demostrar cómo el exceso de velocidad incrementa el riesgo de un siniestro y su alto nivel de afectación a usuarios vulnerables como los ciclistas.



La ministra Ángela María Orozco, además, anunció en ese evento que está a punto de expedirse una Estrategia Nacional de Movilidad Activa.

Este fin de semana seguirá la fiesta en Bogotá Región (ver recuadros).

¡A celebrar pedaleando!

Pedaleando por Cundinamarca (Guasca)

'Pedaleando por Cundinamarca’, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá para reactivar la economía de los municipios a través de la bici, llega este fin de semana a Guasca. Este domingo, usted podrá conocer de primera mano sus procesos de turismo y emprendimiento alrededor de la bicicleta y, además, participar en una rodada al alto de la Cuchilla.



Fecha: 5 de junio, desde las 7:30 a. m.



Lugar: Registro y salida desde el parque principal del municipio de Guasca. Recorrido por la ruta Guasca-alto de la Cuchilla.

Registro Bici en barrio Marruecos

Hoy habrá Feria de Servicios en Rafael Uribe Uribe. Encuentre allí un punto de Registro Bici, una actividad pedagógica de la estrategia Bici-Pensante e información del programa ‘Niños y niñas primero’.



Fecha: 4 de junio, entre 8 a. m. y 4 p. m.



Lugar: parque Marruecos (Rafael Uribe Uribe).

Cundinamarca recibirá la Vuelta a Colombia

Si usted es fanático del ciclismo profesional, agéndese para ver pasar la Vuelta a Colombia en algunos municipios de Cundinamarca. Por el departamento pasarán los deportistas en las etapas 6, 7, 8 y 9.



Etapa 6: miércoles 8 de junio, Rionegro-Marinilla- Santuario-Cocorná-Doradal-Puerto Salgar-La Dorada.



Etapa 7: jueves 9 de junio, Mariquita-Honda-Guaduas-alto del Trigo-Villeta-La Vega-alto del Vino.



Etapa 8: viernes 10 de junio, Sopó-Tocancipá-Gachancipá-El Sisga-Machetá-Guateque-Somondoco.



Etapa 9: sábado 11 de junio, Guateque-Machetá-Sisga-Chocontá-Villapinzón-Ventaquemada-Tunja-Paipa-Duitama-Santa Rosa de Viterbo.

Inseguridad

No obstante, si bien hay mucho que celebrar, también hay tareas por resolver. La confianza depositada por los ciclistas en Bogotá debe ser correspondida con la solución de problemas críticos: uno de ellos es la inseguridad. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de este año se han registrado 3.319 hurtos de bicicletas. Esta cifra representa una reducción del 21,9 por ciento con relación al número de casos registrados en el mismo periodo en 2021.



Uno de los casos más recientes fue el denunciado en Citytv por Lottar Segura, un ciclista aficionado que perdió su bicicleta en medio de un robo en el barrio Villas de Granada (Engativá) que no solo incluyó la famosa técnica ‘milenaria’, sino el uso de sustancias alucinógenas. Según el relato de Segura, el delincuente, que iba con una bicicleta de alta gama, se ganó su confianza a través de una conversación sobre ciclismo y sobre servicios que él ofrecía, luego le entregó una serie de objetos entre los cuales había una cápsula que, dice Segura, expulsó algo que lo hizo sentir mareado. El primer ladrón se retiró y, entonces, llegó un segundo sujeto que siguió conversando con él, le pidió su bicicleta, la montó, dio algunas vueltas y, finalmente, se la llevó. “Yo me sentía dopado, como ido y le decía a todo que sí”, dijo Segura.

Siniestros viales

Otra de las deudas de la ciudad con sus ciclistas es garantizar su seguridad vial. Datos de la Secretaría Distrital de Movilidad indican que, entre enero y mayo de este año, 37 ciclistas han muerto en siniestros viales y otros 917 han resultado lesionados. A su vez, la Agencia Nacional de Seguridad, en su reporte de siniestros fatales ocurridos entre enero y abril, ya alertaba de que las muertes de ciclistas habían aumentado un 32 por ciento en Bogotá con relación a ese mismo periodo en 2021.

EL TIEMPO