De 2014 a 2018, en Bogotá 92.000 menores salieron del trabajo infantil

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hay alrededor de 92.000 niñas, niños y adolescentes menos realizando algún trabajo u oficio en Bogotá.

Según el último reporte del Dane, la reducción del trabajo infantil ampliado fue de 6,1 puntos porcentuales.



"Es de precisar que el trabajo infantil ampliado se presenta cuando la niña, el niño o el adolescente realiza actividades o acompañamiento a los adultos en ventas ambulantes, ‘bicitaxismo’, plazas de mercado, talleres de mecánica, lavaderos de carro, reciclaje o desempeñan por más de 15 horas semanales tareas domésticas o cuidado de personas mayores, con discapacidad o a sus hermanos", precisó la Secretaría de Integración Social.

¿Cuales son las estrategias para lograrlo?

Varias instituciones del gabinete distrital se articularon para aplicar una serie de tácticas que impacten en las poblaciones vulnerables.



Secretaría de Educación: con el proyecto ‘Suma de sueños’ identificó y mantuvo en el sistema educativo, entre 2016 y 2018, a 7.782 niñas, niños y adolescentes que estaban trabajando.



Secretaría de Integración Social: su ‘Estrategia Móvil de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil’, busca a niñas, niños y adolescentes en las calles de la ciudad para evitar que sean víctimas de esta problemática.



Además, sensibiliza a las familias y cuidadores para ofrecerles servicios. Si ellos aceptan, la entidad vincula a los niños en alguno de los 365 jardines infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural o en alguno de los 13 Centros Amar, donde reciben acompañamiento pedagógico, nutricional, psicosocial y artístico.



Secretaría de Salud: ha realizado la caracterización de factores de riesgo en salud (socioeconómicos, culturales y psicológicos) para determinar que actitudes y comportamientos en las familias, las llevan a incorporar tempranamente a los niños, niñas y adolescentes en el trabajo.



Según datos de la Secretaría de Salud, en 2015 se hallaron 3.845 niños, niñas y adolescentes trabajadores sin afiliación al Sistema de Salud, correspondiente a 47 por ciento del total identificados. Mientras que en 2018 el porcentaje fue el más bajo, con 298 y todos los menores identificados sin afiliación fueron asegurados a Sistema de Salud.



"En relación con hábitos que favorecen la aparición de condiciones crónicas se encontró que 48% (3.005), no consumen verduras o frutas diariamente. De igual forma ocurre con el 55% (1.244), de los adolescentes trabajadores. Adicionalmente se evidenció que de esta población, 37,9% (3.209), no realiza actividad física y 6% (522), no usaban medidas de protección a rayos solares", aseguró la entidad.



Después de identificar las anteriores condiciones de riesgo, se trazaron planes de trabajo concertados con las familias, que incluyeron temas como: la definición de roles para la garantía y restitución de derechos, proyecto de vida, el autoconocimiento, el manejo de emociones, pautas de crianza, desarrollo integral de niños y adolescentes y comunicación asertiva.



Secretaría de Gobierno: desde el año 2017 implementó la ‘Ruta Intersectorial para la Atención a las Víctimas de Trata de Personas’ donde le brindan orientación y acompañamiento a las personas que ingresan a ésta.



"Hemos identificado que los niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones son víctimas de este delito y de sus múltiples modalidades. Es por eso que mensualmente visibilizamos este flagelo mediante activaciones en los portales de TransMilenio, la Terminal de Transportes, en colegios Distritales y eventos institucionales, ente otros", explicó la entidad.



Así mismo, aplicó el programa de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación donde han desarrollado procesos de formación y sensibilización a la comunidad sobre los derechos humanos y la garantía de los mismos, incluyendo la protección a la niñez.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET