Día de las velitas: bomberos explican medidas de seguridad para evitar más quemados

La noche de las velitas, que marca el inicio de la Navidad, es una fecha en la que se presentan más emergencias por incendios estructurales, dada la mala manipulación de velas, faroles, fósforos y pólvora ilegal, entre otros elementos incendiarios que, incluso por pequeños descuidos, pueden terminar generando grandes incidentes.

Por eso, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá hace recomendaciones importantes para tener en cuenta en la noche de hoy y la madrugada de mañana, con el fin de garantizar un feliz inicio de las fiestas decembrinas:

Facebook Twitter Linkedin

La celebración se realiza el 7 y 8 de diciembre de cada año. Foto: iStock

1. Las velas no son un juego. Es importante encenderlas lejos de cortinas, tapetes,

árboles de navidad, extensiones y demás elementos que se puedan encender.



2. Se recomienda encender las velas sobre superficies de metal, baldosas, o cemento,

ya que en caso de que la llama o la parafina caigan, esta se apaga, evitando que el fuego se expanda.



3. Los niños son responsabilidad de los adultos. Es importante evitar que jueguen con

fuego o con la parafina caliente. En caso de que los menores manipulen las velas,

debe haber adultos acompañándolos, para guiar el correcto uso de estos elementos.

4. En casa o en los escenarios en los que se enciendan velas, se debe disponer de un

extintor cargado, vigente y listo para ser usado en caso de emergencia.



5. La pólvora está prohibida, pues su uso genera riesgos para la integridad humana y

además, puede generar incendio, tanto en el punto en el que se usa el elemento

pirotécnico, como en el lugar en el que caen los desperdicios prendidos o con

chispas.



6. Las velas no deben encenderse cerca de gasodomésticos o medidores del gas, ya

que una fuga puede ocasionar un incidente.



7. Los farolitos deben estar encendidos lejos de cortinas, muebles u otro elemento que

se puede encender, porque estos suelen prenderse por la llama en su interior y

generar un incendio.



8. En caso de sufrir alguna quemadura, no se debe aplicar jabón, café u otros

elementos que, a lo largo de los años, se han vuelto un mito. En caso de ser necesario,

se debe aplicar abundante agua y asegúrese de llamar a la línea de emergencias 123

para reportar la situación. En este caso, lo mejor es esperar las recomendaciones de

un médico.



9. Se debe revisar que los electrodomésticos y luces navideñas no estén conectadas en

multitomas no certificadas, ya que estas pueden generar cortos que a su vez inicien

un incendio.



10. Si no va a estar en casa, cerciórese de dejar apagadas luces, electrodomésticos,

árboles de navidad y luces intermitentes.



11. Los animales domésticos, con sus colas, pueden hacer caer las velas encendidas.

Déjelas en lugares alejados en los que no se corra este riesgo.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ