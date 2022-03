En el marco de este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la periodista Jineth Bedoya le hará entrega a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



El 18 de octubre de 2021, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Bedoya el 25 de mayo del 2000. Ese día, la periodista fue interceptada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar. Pero fue una trampa que terminó en su secuestro.



(Le puede interesar: Caso Jineth Bedoya: claves del fallo de la Corte IDH que condenó a Colombia)

Más de 20 años después, finalmente, en una sentencia de 89 páginas, el caso tuvo un hito. La Corte IDH dio cuenta de la existencia de indicios “graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de quien es hoy la líder de la campaña No es Hora de Callar.



La sentencia, además, ordena medidas de reparación a Bedoya como la creación del Centro de Memoria Histórica No es Hora de Callar; investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen; diseñar un sistema de recopilación de datos y cifras de violencia contra periodistas; implementar capacitaciones para que funcionarios públicos identifiquen actos de violencia contra las mujeres; y financiar programas de protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia.



Casi cinco meses después del fallo de la Corte, Bedoya convoca a un nuevo evento: este martes, a las 2 p.m., se tiene previsto que entregue el documento de la sentencia a la alcaldesa Claudia López.



El encuentro será en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde estarán presentes Jineth Bedoya y su mamá, Luz Nelly Lima; la alcaldesa Claudia López y su Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez; José Darío Antequera, director del Centro de Memoria; Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotà; Silvia Arias, de Onu Mujeres Colombia; Jonathan Bock, director de la Flip; y los artistas César López y Sandra Parra. También se conectarán al evento, Viviana Krsticevic, abogada de Bedoya y Ana María Reyes, perita en el caso.



"Es importante esta tendencia porque reivindica no solo mis derechos sino los derechos de millones de mujeres y de niñas en Bogotá, Colombia y nuestra región. La sentencia es una orden para el Estado colombiano y tiene un significado especial entregárselo a la ciudad porque en Bogotá es donde va a funcionar el Centro de Memoria Histórica No es Hora de Callar y el Centro de Información de Investigación para las mujeres periodistas de Colombia. Tener el respaldo de la Alcaldía de Bogotá es un paso importante para poder llevar acabo las medidas de reparación que ordena la Cort, pero sobretodo para hacer un proceso colectivo de reparación a todas las mujeres víctimas y mujeres sobrevivientes de violencia en el país y a las mujeres periodistas", explicó Bedoya.



"La sentencia tiene 13 medidas de reparación que ordena al Estado colombiano. Algunas medidas son administrativas y otras medidas, las más importantes, son las que van a ser parte del plan de gobiernos. Entre las medidas está la creación del Centro de Memoria y de investigación sobre violencia sexual y violencia de género, la capacitación de todos los funcionarios del país acerca de las violencias que enfrentan las mujeres periodistas y las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual. Además se le ordena al país construir una data juntando las cifras y la investigación de todos los entes estatales sobre violencia de género y violencia sexual. Otra medida es que durante cinco años se tiene que emitir en todos los canales públicos un programa transmedia que hable sobre la violencia de género y que haga pedagogía sobre la prevención de violencia de género. En eso Bogotá está dando el ejemplo para poder hacer efectiva esta sentencia, pero también es un llamado a todas las administraciones locales", agregó Bedoya.



Siga en ELTIEMPO.COM el minuto a minuto de esta ceremonia:

(Para seguir leyendo: Colombia es responsable por secuestro y tortura de Jineth Bedoya: Corte IDH)

Minuto a minuto

2:20 p.m.: Jineth Bedoya, Luz Lima y Claudia López ingresan al Camino de los Retornos Simbólicos



Comienza el evento de entrega en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación.

Facebook Twitter Linkedin

Evento de entrega de la Sentencia Foto: María Paz Arbeláez

(Le recomendamos: Día de la Mujer 2022: actividades y puntos de concentración en Bogotá)

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO