Irónico. El Día de la Madre es una de las celebraciones más violentas en Bogotá. Escándalos, riñas, armas, violencia intrafamiliar, heridos y hasta muertos son la parte oscura de esta conmemoración, en la que las familias se reúnen para compartir alrededor de la mujer que lo da todo por sus hijos, por su esposo y sus padres, y es el centro de los hogares.



En el 2022, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, fueron reportados 5.460 casos de riñas, 443 de violencia intrafamiliar, 268 de lesiones personales y 14 homicidios. No obstante, las riñas son el principal problema en esos días. En 2021, en medio del tercer pico de contagio del covid-19, se registraron 4.987 casos.



Son cifras dolorosas que han llevado a las autoridades distritales a plantear la necesidad de activar un vasto operativo en la ciudad, en particular en aquellas zonas donde más se registran esos hechos, y prevenirlos.



De hecho, en la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional, el mayor general William René Salamanca, nuevo director general de la institución, señaló que su primer gran reto será impedir que el Día de la Madre sea el más violento del año, como históricamente ha sucedido.



“Los policías de la patria haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que esta fiesta nacional no enlute ni un solo hogar, manifestó el alto oficial ante los presentes”, dijo Salamanca.

El mayor general William René Salamanca, nuevo director de la Policía. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En Bogotá, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, aseguró ayer que buscando el mismo propósito activará un plan especial por toda la ciudad para contener estas situaciones que terminan destruyendo hogares.



“Es irónico que la fecha en que se conmemora y se honra al ser que nos dio la vida sea una de las más violentas del año”, señala Gómez.



En el mismo sentido se refirió el subsecretario de Seguridad, Alejandro Londoño, quien consideró que el Día de la Madre es una de las tres celebraciones del año más violentas, junto con el Día de Amor y Amistad y la Navidad. También están el Año Nuevo, el 8 de diciembre y la Semana Santa.



“Es sorprendente que fechas donde tenemos que estar felices, celebrando y abrazándonos, en algunos casos es lo contrario: violencia, maltrato, lesionados, asesinatos. Es por eso que permanentemente estamos diseñando estrategias e intervenciones puntuales para poder responder de una manera cada vez más efectiva a este problema”, afirma Londoño, quien lleva cerca de cuatro años vinculado a la entidad y conociendo de cerca el fenómeno de la violencia en esas fechas.



Si tiene bajo prepuesto puede hacer un detalle a su mamá con los elementos que tenga en la casa. Foto: iStock

Las acciones



Este año, para contener los actos desbordados que se puedan presentar en la ciudad, principalmente entre integrantes de las mismas familias, las acciones se desplegarán durante este fin de semana (del 12 al 14 de mayo) y del 19 al 21 de mayo.



No obstante, desde el pasado lunes, diferentes entidades vienen desarrollando actividades pedagógicas en las zonas donde más se presentan este tipo de conflictos.



Realizaron, por ejemplo, reuniones con comunicados y visitando puerta a puerta los hogares de los polígonos más afectados. El trabajo pedagógico también ha estado dirigido a tiendas y establecimientos. La idea es generar conciencia sobre la importancia de celebrar de manera tranquila.



En esta estrategia participan las secretarías de Seguridad, Mujer e Integración Social, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército.

Oscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad

Es así como se han dispuesto de 5.352 policías y militares y 300 servidores del Escuadrón Antirriñas de la Secretaría de Seguridad para realizar operativos de control a personas y establecimientos en los barrios, las llamadas caravanas por la vida, patrullajes mixtos, vigilancia disuasiva del crimen y jornadas de desarme, entre otras actividades, para la prevención y desactivación de hechos de violencia.



Estas acciones estarán concentradas especialmente en Engativá (487), Ciudad Bolívar (489), Bosa (576), Kennedy (676), Suba (779), las localidades que presentan un alto número de casos de intolerancia y riñas en la ciudad.



“Es el más grande operativo que hemos diseñado. Policías desplegados en toda la ciudad y puntualmente en 19 polígonos de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Santa Fe y Usme, que son las que mayor problemática nos concentran”, precisó el funcionario.



Operativo de la policía en Ciudad Bolívar. Foto: Secretaría de Gobierno

Las principales causas



La campaña, que fue denominada ‘Saca lo mejor de ti’, también contempla la publicación hoy (sábado) de mensajes invitando a una celebración tranquila en la Biblioteca El Tintal (Kennedy).



En este mismo lugar se dará a conocer el 31 de mayo (miércoles) un libro digital con algunos de estos escritos, que será distribuido de manera gratuita ese día mediante un link virtual.



Los hechos de violencia se presentan en su mayoría desde el viernes en la noche o madrugada del sábado (hoy) y la noche del domingo. Incluso pueden continuar el día siguiente o el fin de semana posterior, por malos entendidos y rencillas que quedaron de la celebración. En estos días, todo el personal dispuesto para atender los casos estará activo en el C4 y conectado con la línea única de emergencias 123.

Hay muchos casos de grupos de amigos donde uno está muy triste y luego se torna violento y se agarra con otro, y terminan uno de los dos lesionado o asesinado FACEBOOK

Londoño explica que el consumo desmedido de licor, la intolerancia y no saber manejar las emociones son los principales detonantes de las riñas y la violencia en el Día de la Madre. De hecho, estos se presentan más en el espacio público entre amigos y familiares, y dentro de los hogares, entre las parejas.



El Subsecretario cita que muchas veces las riñas se originan porque una persona está muy nostálgica o tan irritable que por algún motivo termina maltratando o agrediendo a las personas con las que se encuentra compartiendo o, incluso, a la esposa o compañera, otro de los graves problemas de esta celebración.



“Hay muchos casos de grupos de amigos donde uno está muy triste y luego se torna violento y se agarra con otro, y terminan uno de los dos lesionado o asesinado”, señala Londoño. En estos casos, las personas pueden ser conducidas a un centro de traslado por protección y hasta judicializadas.



“Esta fecha es para reconocer el tiempo que las mujeres han dedicado a sostener a las familias y a la sociedad. El mejor regalo que le podemos dar a las madres, abuelas o tías es garantizar su derecho a vivir sin violencias y darles tiempo para ellas”, es el llamado que hace Diana Rodríguez, secretaria distrital de la Mujer.



Rodríguez destaca que estarán 600 profesionales de las 37 comisarías de familia y de la Secretaría de Integración dispuestos para atender y garantizar, a través de una medida de protección, la vida, la integridad y el restablecimiento de sus derechos.



La funcionaria recordó, además, que hay 50 personas dedicados a atender los casos de violencia y que están las 18 manzanas del cuidado, donde las mujeres pueden disfrutar del tiempo libre para formarse, emplearse o descansar.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En twitter: @guirei24

