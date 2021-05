Día de la Madre: Autoridades recomiendan no correr riesgos

En principio, en Bogotá este fin de semana no debería haber celebración comercial del Día de la Madre.



Así lo habían solicitado al sector comercial la alcaldesa Claudia López y el Ministerio de Salud teniendo en cuenta que la ciudad aún está en tercer pico de covid-19 y tiene cifras críticas.

“Hemos dado la recomendación de posponer hasta el 30 de mayo esta celebración. Estamos en un punto muy elevado del tercer pico de covid-19, y hay una alta ocupación de UCI. Debemos tratar de no generar aglomeraciones, no ir a centros comerciales, mantener el distanciamiento físico y el uso de tapabocas permanente”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien coincidió con la alcaldesa en que “la mejor forma de celebrar el Día de la Madre es vacunándolas, no contagiándolas”.



Y es que las cifras llaman a no bajar la guardia. En este momento, Bogotá tiene confirmados 45.515 casos activos de covid-19 y una ocupación UCI del 92,1 % : y la mayoría de pacientes críticos, de acuerdo a la información de Saludata, son personas entre:



- 50-59 años: 469

- 60-69 años: 521

- 70-79 años: 287

Por eso, la recomendación es evitar la celebración comercial este fin de semana. Esto es todo un reto teniendo en cuenta que, según Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 91 % de los bogotanos realizan alguna actividad o compran detalles para festejar.



Además, se ha invitado a los ciudadanos a no hacer reuniones familiares. A lo largo de la pandemia, los expertos han advertido de los riesgo de reunirse en espacios cerrados, pequeños y poco ventilados.



Ahora, si por alguna razón, usted termina haciendo un encuentro con personas fuera del hogar donde vive, no olvide:



- Abrir ventanas y buscar fuentes de ventilación natural.



- Mantener la distancia.



- Usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz.



- Lavarse las manos al llegar y antes de consumir algún alimentos o bebidas.



Si usted ha tenido síntomas, evite al máximo salir de casa.

