Así transcurrió el tercer día del simulacro de cuarentena en Bogotá

Según el balance entregado por la alcaldesa Claudia López, durante este domingo, tercer día del simulacro #BogotáSeQuedaEnCasa, se impusieron 572 sanciones del Código de Policía a las personas que infringieron la norma de restricción de movilidad.



Esta cifra ha sido la más alta de toda la jornada. La mandataria hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con las normas por el cuidado y bienestar de todos, especialmente de la población más vulnerable.

En materia de movilidad este domingo se presentaron 13 siniestros viales, en su mayoría ocasionados por la alta velocidad a la que están transitando algunos conductores. Tres vehículos fueron inmovilizados y se impusieron 18 comparendos a quienes salieron sin ninguna justificación.



Así mismo TransMilenio reportó 72.000 pasajeros, esta cifra muestra una reducción del 79 % con respecto al domingo pasado.



La línea 123 recibió 918 reportes de ciudadanos con síntomas de infecciones respiratorias o gripa, López aclaró que todo fue atendido según los protocolos y las necesidades de los pacientes.



Adicionalmente hizo otros anuncios importantes en materia de suspensión del pago de servicios públicos, sanciones, abastecimiento y entrega de alimentación escolar. EL TIEMPO le explica en qué consisten.

Suspensión del pago de servicios públicos

Aunque en el balance del sábado la mandataria había anunciado la suspensión del pago de servicios públicos en toda la ciudad desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril. En la tarde de este domingo aclaró que este tema todavía no está resuelto con el Gobierno Nacional.



“Por orden del Presidente de la República, el martes empezaremos una mesa con el Ministerio de Hacienda, para definir primero cómo vamos a garantizar salud, comida y habitación para todos, y luego de eso determinar qué otros servicios requiere cada persona” afirmó.



La mandataria aclaró que según las encuestas que se ha hecho el Distrito durante el simulacro “el 60 % de la gente nos ha dicho que no ve posible seguir trabajando desde casa o seguir generando ingresos, eso nos obliga a tomar medidas”.



Adicionalmente, aseguró que “el Presidente nos dice que no nos va a dar la facultad de suspender el pago de servicios pùblicos hasta que no se asegure en el país la salud, la comida y la habitación”.

Sanciones

A lo largo del simulacro se han impuesto 1.532 comparendos a personas que se encontraban movilizándose en la ciudad sin justificación. Aunque, según la alcaldesa, hasta ahora las sanciones han sido de bajo costo, fue enfática en anunciar que a partir de mañana las multas serán hasta de un millón de peso para quienes incumplan con la norma.



Esta medida se tomó con el ánimo de que las personas se tomen en serio la cuarentena.



Adicionalmente, López hizo un llamado a los administradores y gerentes de call centers, algunos quienes no han acatado las medidas hasta ahora, “les quiero decir que sus empleados también son importantes, no pueden estar aglomerados, tienen que tener toda la protección”.



Anunció que desde este lunes los establecimientos de este tipo que incumplan las normas serán sellados.

Entrega de alimentación escolar

López aclaró que aunque la semana pasada la Secretaría de Educación puso en marcha un esquema de entrega de alimentos en los colegios del Distrito, este plan dejará de funcionar debido a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.



“Tenemos que cambiar el esquema de entrega de alimentación, no vamos a dejar a los niños son comida, en los próximos días la Secretaría de Educación anunciará las nuevas medidas”, precisó.

Abastecimiento

La alcaldesa dio un parte de tranquilidad. Anunció que a la capital sigue ingresando la cantidad de alimentos y productos de primera necesidad para abastecer tiendas, supermercados y plazas de mercado.



Así mismo, enfatizó en que el alza de precios reportada por algunos ciudadanos se debió a las compras masivas realizadas entre el jueves y el sábado, sin embargo afirmó que “hemos ganado confianza, la gente va viendo que siempre va a encontrar abastecimiento”.



La mandataria puntualizó en que así como todos los establecimientos de venta de alimentos estuvieron abiertos durante el simulacro, funcionarán durante la cuarentena.

Corferias ofrece su sede para ampliar capacidad hospitalaria

Con al anuncio que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y su filial Corferias sobre el plan para ampliar la capacidad hospitalaria en el país, poniendo a disposición de las autoridades las instalaciones de este recinto ferial; Claudia López aclaró que esto no se va a utilizar para adaptar Unidades de Cuidados Intensivos por toda la logística y normativa que esto requeriría, sino que se pondrán camas hospitalarias para brindar toda la atención médica que requieran los pacientes.



La CCB aclaró a la opinión pública que esta medida se evaluará mañana en una sesión extraordinaria de la Junta Directiva, y resaltó que la empresa es de todos los ciudadanos y trabaja para mitigar el impacto de la pandemia.

Atención y ayuda a vendedores informales

López aseguró que toda la población vulnerable en Bogotá está siendo atendida. “Hasta ahora las solicitudes que nos han hecho las hemos podido atender, vendedores informales, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, a todos los hemos atendido”.



Sin embargo, hizo un llamado para que quienes requieran algún tipo de ayuda durante el simulacro o la cuarentena escriban un correo a la dirección inmorenom@ipes.gov.co solicitando el servicio.

Cambios en el decreto 090

Aunque el decreto que regula el simulacro de este fin de semana en Bogotá es el 090, a este se le hizo una modificación, por esta razón el nuevo decreto es el 091, los cambios más importantes fueron en materia de excepciones.



Ahora también tendrá permiso para circular el “personal de empresas y entidades públicas y privadas necesario e indispensable para atender asuntos relacionados con liquidación, pago y cobro de nóminas, pago de cuentas de contratistas, así como los de soporte para atender modalidades de teletrabajo y trabajo en casa, pagos de seguridad social, para asegurar condiciones de cierre temporal de obras civiles y mantenimiento de condiciones de seguridad de establecimientos comerciales”.



Cabe aclarar que esta nueva regulación rige hasta el martes 24 de marzo a la media noche, momento en que empezará a regir la normativa para la cuarentena decretada a nivel nacional.

BOGOTÁ