Día 2 del simulacro en Bogotá: 8 de cada 10 personas están en casa

Los capitalinos no pagarán los servicios públicos facturados entre el 20 de marzo y el 20 de abril, y tendrán un alivio económico en medio de la cuarentena nacional, que comenzará el próximo miércoles 25 de marzo e irá hasta el lunes 13 de abril.



Así lo anunció Claudia López durante el balance del segundo día del ejercicio que preparaba a los ciudadanos para una eventualidad que se hizo realidad y que, comprende, afectará a los sectores económicos más vulnerables. Por esta y otras razones, ninguna persona, sin importar su estrato, tendrá que pagar los recibos.



“Si no están produciendo ingresos, cómo van a hacer las personas”, manifestó la alcaldesa de Bogotá y aclaró que esa modificación normativa la hará la Alcaldía de la mano del Gobierno Nacional, que tiene en sus manos la aprobación de la propuesta.



Por lo demás, López celebró los resultados del segundo día de simulacro. Ocho de cada 10 personas se quedaron en casa, confirmó la mandataria local. “¡Gracias Bogotá! El Distrito confía en sus ciudadanos”, manifestó, con orgullo.



Y, en las calles, en los barrios y en las redes no se habló de otra cosa. En Twitter #TodoSaldráBien, un numeral creado por la Alcaldía y replicado por los ciudadanos, fue tendencia.



Y aunque el panorama general ayer fue casi tan positivo como el del viernes: calles vacías, unos pocos vecinos saliendo con sus mascotas en los 20 minutos reglamentarios, poco transporte y policía y funcionarios de la alcaldía controlando la presencia de personas en el espacio público, hubo un detalle que llamó la atención.

Ante el anuncio de la cuarentena nacional, ayer volvieron las filas a los supermercados. Para evitar las conglomeraciones adentro, algunos establecimientos optaron por limitar el ingreso, por turnos, a pequeños grupos. Sin embargo, en barrios como Santa Lucía, San Francisco y El Tunal, reporteros gráficos de este diario comprobaron que las filas a las afueras sumaban varias decenas de personas. Pocas guardaban distancia prudente y muchas menos llevaban tapabocas o elementos de protección. La vida, de cierta forma, volvió a los barrios.

La gente salió a abastecerse. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“El mundo no se va a acabar, la tienda va a estar abierta todo el tiempo. Si algo no va a cambiar, es que va a haber abastecimiento. Esa reacción de compra compulsiva es por temor y por desinformación”, manifestó López y detalló que, en los últimos dos días han llegado 18.332 toneladas de comida a la ciudad. El viernes, por ejemplo, ingreso un 24 % más de alimentos a Corabastos.



Además, recordó que las compras compulsivas y los acaparamientos podían generar un efecto adverso: “Si todos vamos a comprar al tiempo, por pura presión de demanda, los precios suben”.



Mientras tanto, el ‘plan B’, los domicilios, aumentó. Y las calles lo evidenciaban: Bogotá parecía tierra de domiciliarios de plataforma y tenderos de barrio en bicicleta. Solo ellos podían adquirir almuerzos y alimentos en restaurantes. Varios de los establecimientos, como comprobó este diario, cerraron sus puertas o las obstaculizaron con canecas y sillas para evitar aglomeración de personas en espacios cerrados. Aunque la Alcaldía reconoció la importancia del sistema domiciliario, advirtió que se desarrollaba con “pocas medidas de bio-seguridad”.



Ahora, hubo un halón de orejas a los ‘vivos’ que evadieron la experiencia del simulacro en sus casas de la ciudad. La alcaldesa confirmó que el jueves 125.000 personas salieron de Bogotá, aunque reconoció que en este mismo puente salen, usualmente, 1’200.000 personas. Y las redes sociales delataron el paradero de quienes tomaron el simulacro como un viaje de puente festivo. El viernes fueron tendencia las palabras ‘Melgar’, ‘Girardot’ y ‘Anapoima’. “No podrán volver el lunes”, recordó López.



Por lo demás, Bogotá, una ciudad de siete millones de personas y que, a diario, mueve 13,3 millones de viajes y traslados, parece suspendida entre la soledad y el frío.



En las principales avenidas apenas si se ven buses azules del SITP, taxis y furgones con comida; en los barrios, el panorama es de vecinos en pijama, con correa de perros en manos y en alguna visita fugaz a la panadería; en TransMilenio, la Bogotá sobre ruedas, apenas si hay pasajeros y algunos agentes de policía o miembros del Distrito que requieren a quien esté fuera: “¿Por qué está aquí?”, “¿en qué trabaja?, “¿para dónde va?”, preguntan y terminan con un “rápido para la casa”.

El lunar: un intento de saqueo en el centro

Reporteros de Citytv informaron de un caso de hurto en un supermercado del centro. De acuerdo con testigos, un grupo de más de 20 personas llegó al establecimiento, ubicado en el barrio Samper Mendoza, amenazó a las cajeras y comenzó el hurto de productos.



La comunidad, al percatarse, los sacó por su cuenta y llamó a la policía, que capturó a cinco implicados. El local no se pronunciará hasta cuando instaure, el martes, la denuncia formal ante las autoridades.



Sin embargo, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, le confirmó a reporteros de City Tv que las cinco personas capturadas, de nacionalidad venezolana, serán expulsados del país.

Las cifras de los bogotanos que se quedaron en casa

La Alcaldía, con encuestas, ha recopilado datos sobre el simulacro. Estos revelan que 80 % de la gente se quedó en casa y 20 % tuvo que salir para:



46 % Ir a trabajar

28% Comprar alimentos

13% Razones médicas (consulta y urgencias)

7% Compra de medicamentos

5,6% Para sacar a las mascotas



¿Cómo les fue conviviendo en casa?



Para 6 de cada 10 no fue disruptivo

A 3 de cada 10 les 'queda fácil'

A 1 de cada 10 le 'queda muy difícil' porque le preocupa:

-los ingresos económicos 37 %

-el manejo de los niños 23 %

-el pequeño espacio en que vive 19 %

-la convivencia con la pareja 15 %

-la soledad 10 %



¿Qué sienten?

A la gente le produce



Tener que salir

Angustia 42 %

Tranquilidad 24 %

Satisfacción 3 %



Cumplir con la medida de aislamiento

Tranquilidad 57 %

Satisfacción 20 %

Angustia 8%



¿Entienden?



98,5% de las personas dijeron conocer las medidas

94 % escucharon las medidas y recomendaciones



¿Creen que se contagiarán?

La gente cree que un eventual contagio es

Muy probable 26%

Poco probable 47 %

Nada probable 22 %

No sabe 5 %



La vida en la ciudad:

88 % menos de pasajeros en TransMilenio

80 % menos de pasajeros en el Sitp



Comparendos impuestos: 393



Fuente: Alcaldía de Bogotá / Corte a las 11 a.m. del 21 de marzo.

