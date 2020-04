La desobediencia sigue siendo la cara de la cuarentena en Bogotá

El panorama sigue siendo desalentador. Aunque las autoridades han intentado por todos los medios hacer que todos los bogotanos se queden en su casa, esto no ha sido del todo posible. El martes, las calles de sectores como el Restrepo, Bosa, Usme y San Cristóbal parecían estar en un día normal y no en medio de una cuarentena.



De nuevo las filas en entidades bancarias, centros médicos y supermercados fueron las protagonistas de la jornada, y sí, la gente sale usando tapabocas, pero ni la restricción para las aglomeraciones ni el distanciamiento de mínimo dos metros entre cada persona se cumplen.

La situación es preocupante. Mientras millones de personas en la ciudad intentan contener la curva de contagio quedándose en sus casas, algunos parecen no haber entendido la gravedad de la pandemia, y con argumentos como tener que hacer diligencias bancarias o sacar citas médicas incumplen la restricción.



EL TIEMPO conoció dos denuncias ciudadanas que reflejan la situación. En Suba, en el sector de La Toscana, algunos habitantes afirman que son pocos los que están cumpliendo con las normas. Además, dicen que aunque la policía pasa por la zona, no hace los controles necesarios ni impone las sanciones que debería.

La comunidad también alertó sobre un café internet que, aunque no brinda servicios de primera necesidad, está funcionando a puerta cerrada. “Ahí entran entre ocho y diez personas, también niños”, se puede leer en la denuncia.



Este es el mismo panorama en Patio Bonito y Tierra Buena, en el suroccidente de Bogotá. En esos sectores, líderes comunitarios han pedido más presencia de las autoridades para controlar la desobediencia.



“Se ven vehículos transitando con normalidad, parejas caminando y personas movilizándose en bicicleta”, afirma el reporte que algunos vecinos le hicieron a EL TIEMPO.

De nuevo el comportamiento es de irresponsabilidad. Y esto no fue lo único; en un recorrido, los fotorreporteros de este diario lograron evidenciar cómo a las afueras de varios centros comerciales, las filas y las aglomeraciones sumaban más de cien personas, todo esto sin control ni regulación por parte de las autoridades. Este caso ocurrió en un centro comercial frente al portal de TransMilenio.



A esto se le suma el comportamiento de algunas parejas que, sin seguir ninguna recomendación, salen de sus casas, caminando de la mano, con niños e incluso van a mercar en familia.



Y, por si fuera poco, durante la jornada se presentaron varias protestas. En la localidad de Santa Fe, algunos ciudadanos venezolanos que fueron expulsados de los hoteles ‘pagadiario’ se tomaron la troncal Caracas y bloquearon el carril de TransMilenio. La Fuerza Disponible y miembros del Esmad tuvieron que hacer presencia en el lugar.



En la avenida Cali con carrera 91 también hubo manifestaciones. Personas del sector de la construcción se aglomeraron pidiendo ayudas al Gobierno ante el cierre inminente de varias obras y la cancelación de contratos laborales. Gestores de convivencia atendieron la situación.



Es importante resaltar que en Bogotá se siguen imponiendo comparendos, solo este lunes 966 personas fueron sancionadas. Además, en las vías de entrada y salida de la ciudad, el Ejército y la Policía están haciendo retenes para garantizar que se cumplan las medidas y que las personas que se estén movilizando hagan parte de las excepciones del decreto de la cuarentena nacional obligatoria.



Ante esta situación, el Distrito sigue insistiendo en que “la contención del virus está en manos de todos” y que todas las entidades están trabajando para garantizar que “nadie en Bogotá se quede sin techo y sin comida durante la cuarentena”.

Cundinamarca

En el departamento, el panorama no es diferente. Debido al comportamiento de la ciudadanía, las autoridades determinaron que nueve municipios tendrán acompañamiento permanente del Ejército durante el tiempo que dure el aislamiento.

Nueve municipios de Cundinamarca amanecieron militarizados ayer ante la desobediencia de la orden de quedarse en casa durante la cuarentena. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Girardot, Madrid, Soacha, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá, Cajicá y Facatativá son las poblaciones donde se empezó a aplicar esta vigilancia. Según Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, estos municipios suman más del 50 % de los comparendos por no cumplir con la cuarentena y, además, son los lugares en donde está el 27 % de los casos positivos de coronavirus.



García también dijo que si bien en esas localidades hay un alto porcentaje de personas exentas, también se presenta un número considerable de quienes salen e incumplen la norma.



García anunció que serán los miembros de la Decimotercera Brigada quienes hagan el acompañamiento en los municipios. No descarta pedir acompañamiento del Ejército en otras poblaciones si también se presenta desobediencia.



La misma medida ya se viene aplicando en Soacha, donde se logró disminuir de 40.000 personas aglomeradas en las estaciones de TransMilenio a 16.000. En el municipio vecino además se estableció un esquema de pico y cédula.



Ante este panorama de frecuente desobediencia, las autoridades y los profesionales de la salud siguen llamando a quedarse en casa y advirtiendo sobre el grave riesgo que se corre en la calle.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO ​@BogotaET