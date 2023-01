Un hombre de 25 años fue capturado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio. El 8 de diciembre del año pasado, el detenido le habría lanzado un ladrillo en la cabeza a un niño de dos años de edad en un acto de venganza en contra del padre del menor.

Este hecho se registró en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, en la celebración del Día de las Velitas. Dos familias se reunieron y terminaron haciendo una fiesta y consumiendo bebidas embriagantes. En medio de la alta ingesta de alcohol, entre los vecinos se desató una riña.

Uno de los hombres que participó en la refriega ingresó a la casa de sus vecinos por una ventana que estaba sin vidrio y lanzó un ladrillo contra la cabeza de un menor de edad.



El llanto del menor alertó a familiares del niño, que corrieron a buscarlo mientras el responsable de la agresión huyó del lugar.



Previamente, el hombre, supuestamente, afirmó que iba a tomar venganza en contra de su rival en la pelea. “Le voy a dar donde más le duele”, habría advertido.



El niño fue remitido a un hospital y, más de un mes después de la brutal agresión, permanece en estado crítico.



El paradero del agresor era desconocido hasta el pasado jueves 19 de enero, cuando logró ser capturado por agentes del CTI de la seccional de la Fiscalía en Bogotá tras una rigurosa investigación.



El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías por el delito de tentativa de homicidio. Según la Fiscalía, es necesaria una medida de aseguramiento en contra del presunto asesino, pues representa un peligro para la familia, la víctima y la sociedad.

La declaración de la madre del menor

Esta es la declaración que la mamá de la víctima dio a la Fiscalía acerca del hecho:



“Observo que el sujeto ingresa por una ventana de la casa la cual no tenía vidrio, ya que se lo habían roto. En ese momento mi hijo de dos años de edad venía bajando el segundo piso, por la escalera de la casa, y es cuando observo a este sujeto con un ladrillo en su mano derecha, lo lesionó en la cabeza, de manera muy fuerte, ya que lanza ladrillo muy fuerte a la cabeza del niño”.



La mujer agregó: “Este sujeto me responde que el niño debe responder por lo que hace el padre, por lo cual yo observo que mi hijo cae al piso y empiezo a gritar que me habían matado a mi hijo; yo levanto a mi hijo en mis brazos, el cual estaba inconsciente por el golpe y salgo corriendo por todo el conjunto gritando que habían matado a mi hijo y buscando ayuda para llevarlo al hospital de Bosa Centro”.



