Incendios en Bogotá: así puede proteger su salud ante el deterioro en calidad del aire

Alrededor de 30 uniformados del cuerpo de Bomberos de Bogotá, con 15 vehículos (3 carrotanques, 6 máquinas extintoras, 1 máquina de alturas, 1 máquina materiales peligrosos, 1 unidad de rescate y 3 camionetas), trabajan a esta hora en el control de un incendio forestal en los predios del acueducto de la localidad de Bosa (Sector Gibraltar).



Varios ciudadanos han reportado que el humo se ha trasladado a distintas localidades, como Chapinero y Teusaquillo, afectando la calidad del aire de la ciudad. "Se recomienda el uso de tapabocas y mantener cerradas las ventanas", afirmó Bomberos.



Por esta razón, el reporte del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) indica condiciones moderadas en la ciudad y condiciones regulares en algunas zonas de Kennedy, Fontibón y Bosa.

En la extinción del incendio forestal en el sector de Gibraltar, estamos trabajando con 15 Vehículos (3 carrotanques, 6 máquinas extintoras, 1 máquina de alturas, 1 máquina de materiales peligrosos, 1 unidad de Rescate y 3 camionetas con 30 uniformados. pic.twitter.com/5awTOS2vil — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 5, 2024

Recomendaciones para cuidar la salud

La Secretaría Distrital de Salud hace el llamado a la comunidad que reside o trabaja en la zona afectada y sus alrededores, a seguir las siguientes recomendaciones:



• Evite acercarse al área del incendio para disminuir la inhalación de humo. De ser posible, movilícese a zonas de menor contaminación del aire.



• Si vive en la zona aledaña al incendio cubra nariz y boca con tapabocas o un pañuelo

húmedo como medida inmediata de prevención.



• Mantenga cerradas puertas y ventanas; además, cubra las rendijas de ventilación con

trapos húmedos.



Imágenes del incendio en Bogotá este martes. Foto: CÉSAR MELGAREJO. EL TIEMPO.

• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando trapos humedecidos con agua para evitar que se levante el polvo u hollín.



• No prender velas, incienso, consumir cigarrillo, vapeadores o usar aspiradora al interior de la vivienda.



• No realizar actividad física en la zona, no usar los senderos naturales en las zonas

aledañas al incendio.



• Manténgase hidratado, consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.



• Este incremento de la contaminación del aire puede incrementar el riesgo de síntomas respiratorios y diversas complicaciones respiratorias y cardiovasculares, especialmente en personas más sensibles como niños y niñas menores de 5 años, personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, particularmente respiratorias (como asma o EPOC), cardiovasculares o immunológicas, con cáncer o dependientes de oxígeno.



• Identifique y haga seguimiento a estas personas más sensibles. Asegúrese de que

continúen con sus tratamientos prescritos y evalúe la posibilidad de trasladarlos a zonas no afectadas.



• Especialmente los menores de 5 años, mayores de 60 años y gestantes que presenten

signos de alarma y no puedan trasladarse, deben comunicarse con el 123 para recibir

atención.

Por incendio forestal que se presenta en la Calle 49 Sur con Carrera 98B, la capital presenta una alta contaminación por el humo. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

¿Cuándo acudir a urgencias?

- En niños menores de 5 años: si su hijo o hija tiene fiebre mayor a 39°C o de difícil

manejo, decaimiento y/o respiración rápida. Vómito o diarrea al mismo tiempo. Ruidos en el pecho. Retracción de la piel entre las costillas al respirar. No come nada. Convulsiones. Alteración de conciencia.



- En bebés menores de 6 meses: respira más rápido de lo normal. Retracción de la piel

entre las costillas al respirar. Presenta fiebre (38°C o más) o hipotermia (35.5°C o menos). Come menos de lo normal o vomita todo. Está irritable, no se consuela fácilmente. Alteración de conciencia. Todo menor de 3 meses que inicie síntomas respiratorios debe ser evaluado por personal de salud.



- En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el pecho. Tos

con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o cansancio excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de difícil control o que persista por más de 3 días.

REDACCIÓN BOGOTÁ