Casa por cárcel a 3 miembros de primera línea

Esta tarde se conoció la decisión proferida por el juzgado número tres de control de garantías de Bogotá que impuso casa por cárcel a los tres nuevos acusados en el caso de la primera línea.



Luego de casi tres días de escuchar el material probatorio aportado por la Fiscalía y los alegatos presentados por la defensa de Daniela Pérez, Simón Santiago Medina y Uriel David Orozco, la jueza determinó que no había suficientes elementos para probar una conexidad de los acusados con los cinco eventos delictivos narrados por la Fiscalía.



Según ese tribunal, la Fiscalía había aportado pruebas circunstanciales en las que no era posible ver con claridad la identidad de los jóvenes acusados y mucho menos poder admitir la sospecha de su participación, toda vez que, gracias a los elementos de la defensa, se pudo ver con mayor facilidad que los acusados no habían estado presentes el día de los sucesos correspondientes al evento número uno, ocurrido el 28 de mayo de 2021, en el centro comercial Los Héroes.



De acuerdo con la decisión adoptada por la jueza tres de garantías, los sindicados de terrorismo y concierto para delinquir no representaban un peligro para la sociedad y, apelando a los mandatos constitucionales y las conferencias de derechos humanos, decidió otorgar prisión domiciliaria pues, en su concepto, “enviarlos a un centro de reclusión podría atentar contra su futuro desarrollo y la posibilidad de optar por una vida digna y exitosa”.



Hay que recordar que la Fiscalía fue implacable con sus argumentos y presentó material audiovisual, interceptaciones de llamadas y documentos que darían cuenta no solo de la participación de los tres jóvenes en los actos delincuenciales, sino que a su vez eran parte de una estructura criminal denominada primera línea, en la que cada uno tenía un rol específico para instigar a otros a comer actos con fines terroristas.



Sin embargo, pese a la fuerza de las pruebas presentadas por la parte acusadora, el análisis de la defensa logró demostrar que en efecto los sujetos que se podían ver en los videos de registro del 28 de mayo no correspondían a los tres presuntos acusados, por el contrario, “eran sugerencias vagas y generalizantes donde se presumía de pruebas que no existían”, como lo afirmaron Jonathan Blanco, Gloris Silva y Angie Serrano, abogados de los acusados, en medio de la audiencia de imputación de cargos.



Por el momento, los tres detenidos se suman, desde sus domicilios, a los otros 10 judicializados que esperarán sus respectivos juicios desde la cárcel Modelo de Bogotá y el centro de reclusión El Buen Pastor.

