Dos mujeres fueron detenidas por las autoridades luego de que intentaran escapar de un motel en Teusaquillo, en donde habían drogado y robado a sus víctimas, quienes eran dos abogados, de 38 y 35 años.

Según indicaron las autoridades a ‘City TV’, los hombres no solo habían consumido alcohol sino que las mujeres, de 20 y 24 años, los habían 'escopolaminado' y llevado con engaños al motel. Cuando las jóvenes intentaron salir del lugar, los trabajadores no lo permitieron y llamaron a la policía, quienes impidieron que las delincuentes escaparan con el dinero, documentos y demás objetos personales de las víctimas.



Las mujeres fueron capturadas de inmediato y llevadas a la URI de Puente Aranda, donde serán judicializadas.



“Hemos venido identificando estas personas, recopilando videos, información, trabajando en compañía se Sijin, para poder determinar qué sujetos vienen dedicándose a esas actividades en los sectores comerciales, no solo de Teusaquillo, sino de todo Bogotá”, aseguró el Mayor Miller Rojas, subcomandante de policía de Teusaquillo.

