La muerte de un joven fue reportado el 12 de febrero de 2023 a eso de las 1 de la mañana. Había sido asistente de un evento organizado, según las primeras versiones, por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, realizado en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35 en Lourdes en Chapinero.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Rodríguez Nizo por miembros de la Policía del CAI de Lourdes. Solo tenía 20 años de edad. EL TIEMPO obtuvo en exclusiva que la noche del 11 de febrero este joven asistió, junto con su pareja, Miguel Ángel González y una amiga, Camila Vega, a una fiesta electrónica de un local sin razón social.



Las primeras indagaciones señalan que a eso de las 11 de la noche consumieron éxtasis y que, posteriormente, inhalaron Popper. Luego, a eso de la 1 de la mañana, un asistente a la fiesta les habría ofrecido una especie de chicle a los tres amigos. Eso sucedió dentro del recinto que albergaba más de 600 personas.

De los tres amigos solo Camila Vega lo ingirió mientras que Miguel Ángel González dijo haberlo botado. No saben si el joven fallecido alcanzó a comérselo.



Lo que sí aseguran es que, cinco minutos después, el joven Miguel Ángel comenzó a sentirse mal. Sus dos amigos notaron el cambio. Inmediatamente lo sacaron del recinto hacia el exterior para darle agua. En medio de la crisis no lograban que el joven reaccionara.



Luego, en medio de la angustia, salieron a la vía pública para pedir ayuda a la persona de una ambulancia, dicen ellos, contratada por los organizadores del evento. Allí fue atendido por personal de salud. Le suministraron oxígeno y lo trasladaron de forma inmediata a la clínica Marly a donde llegan a eso de la 1:40 de la mañana.



El joven fue valorado en urgencias y a eso de las 3 de la mañana fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde fue sedado y entubado. A eso de las 5 de la mañana le informaron a su compañero sentimental que Miguel Ángel había muerto luego de entrar en un paro cardiorrespiratorio. Después de 35 minutos de reanimación declararon su muerte.

Julián Quintero de Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, le dijo a EL TIEMPO que aún hay mucho por investigar. "La gente no se muere solo por consumir drogas, la gente se muere especialmente porque donde las consume no hay acceso al agua y no se pueden hidratar, porque no hay ventilación adecuada y les da golpe de calor, porque no hay servicios médicos idóneos para entender y atender una situación de crisis”.



Agregó que, si la gente se muriera en las fiestas por el simple hecho abusar o mezclar entre sustancias legales o ilegales como el alcohol, se moriría el 30% de los asistentes. “Son muchas las vidas que se salvan todos los días en los espacios de fiesta simplemente porque hay condiciones de bienestar. La gente que tienen intoxicaciones o fallece no son experimentados o "adictos" consumidores como los quieren hacer ver. Por lo general son jóvenes inexpertos, en sus primeros consumos, sin conocimientos, ni atención adecuada".



Lo cierto es que solo los resultados de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y la investigación darán cuenta de las causas de la muerte de este joven y de los responsables de que en el escenario donde ocurrieran los hechos no se cumpliera con todos los requisitos exigidos en este tipo de eventos.

Las primeras denuncias del caos en el evento

Hay que recordar que el proyecto Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza fue el primera en advertir sobre las irregularidades de un evento con aforo desbordado en Chapinero el fin de semana que pasó.



Como se mencionó anteriormente, se trataría del evento organizado por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, realizado en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35. En su publicidad promocionaba a Common Poetry, Daniela Hesel, Metaraph, Surfer Rosa, Segha, Omaks y Tina. Hasta el momento no ha sido posible conocer su versión de los hechos pero este diario seguirá intentando comunicación.



Según las denuncias que se han venido conociendo a través de las redes sociales, de comienzo a fin hubo problemas logísticos y de prevención de accidentes, teniendo en cuenta que, dentro del recinto, había consumo de diferentes tipos de sustancias psicoactivas.



Uno de esos es que los costos de una botella de agua eran de 10.000 pesos y que no era permitido consumirla en los baños con el argumento de que el líquido que salía de las llaves no era potable. Además, el lugar cuyo aforo era de 700 personas se saturó pues se habrían vendido unas 1.200 boletas.



Échele Cabeza dijo que había recibido más de 170 comentarios sobre las pésimas condiciones en las que se llevó a cabo el evento e instó al Distrito y al Gobierno Nacional a que ejerzan control y vigilancia sobre este tipo de actividades abiertas al público.

Denuncias de amigos en redes

La primera denuncia de la muerte del joven Miguel Ángel Rodríguez Nizo en redes sociales la hizo un amigo del joven llamado Diego Polanía. “Mi mejor amigo, Miguel, falleció en esa fiesta. Gracias por darle visibilidad a su vida. Un último aliento. Por favor, que esto no quede impune”.



Como si fuera poco, otra joven identificada en redes sociales como Zareth Romero asegura que hay otra persona fallecida entre los asistentes a ese evento pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. “No solo Miguel falleció. Mi mejor amigo, Arles Morales, también murió esa noche. Hubo una organización pésima. Lo lamento mucho por las familias”.



Por su parte, la Alcaldía Local de Chapinero cuenta solo con información preliminar sobre lo sucedido y dice que citó a la Policía del sector a una reunión por haber sido los primeros respondientes de la situación. “Se revisarán las actuaciones que ameriten. No se conocieron denuncias frente al sitio o alguna activación de emergencias”.

