Listo el proyecto POT de la ‘Bogotá de los 30 minutos’

Bogotá ya tiene algunas pistas de lo que podría ser su futuro en los próximos 12 años. Esta semana, la Alcaldía Mayor dio a conocer su proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que empieza una carrera de trámites para su aprobación. El primero es la concertación ambiental con la CAR Cundinamarca, que recibió el proyecto el lunes y lo revisará durante las próximas semanas; el segundo será la concertación con el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), y el tercero será el debate en el Concejo de Bogotá, que comenzaría en el segundo semestre del año.

Los plazos son apretados si se tiene en cuenta que la alcaldesa Claudia López espera tenerlo aprobado para diciembre por acuerdo y no por decreto, una herramienta que han tenido en mente sus antecesores para sacar adelante un POT en caso de que en el cabildo no haya consenso. Y el cronograma se aprieta aún más si se suma que el Distrito todavía está adelantando participación ciudadana.



Como si fuera poco, el proyecto POT se teje con otras dos figuras que están, justo ahora, en trámite en el Congreso de la República: el nuevo estatuto de Bogotá –el cual permitiría, entre otras acciones, subir a 32 el número de localidades, como planea el POT– y la ley orgánica Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca –que materializaría los proyectos regionales–.



La presión, sobra decirlo, es bastante. Por un lado, Bogotá tiene el mismo POT desde 2004 y ya suma dos intentos fallidos para renovarlo. Y, por otro lado, este es un proyecto al que todos los sectores le ponen la lupa: ambientalistas, constructores, gremios y ciudadanos (algunos de ellos con una comprensión amplia de los términos claves en ordenamiento territorial).



Y que estén atentos no es para menos, este POT deberá pensarse para una ciudad que en 2035 tendría 8,7 millones de habitantes que exigirán no solo 1’067.525 soluciones de vivienda, sino que la calidad de vida en Bogotá sea más alta.



Una de las estrategias del Distrito para cumplir con esa promesa es apostarle al concepto de moda en el mundo, la ciudad de los 15 minutos, popularizada por el colombo-francés y asesor de la Alcaldía de París Carlos Moreno (para el caso de Bogotá será la de los 30). Este modelo busca que un ciudadano pueda, en recorridos a pie, en bicicleta o en transporte público, acceder a servicios de empleo y desarrollo social en un desplazamiento máximo de 30 minutos.



Para lograrlo, el proyecto propone una serie de programas y herramientas que EL TIEMPO reúne en esta primera revisión preliminar de la propuesta de los documentos. Este diario, sin embargo, les recuerda a los ciudadanos que esta iniciativa es mucho más amplia: solo el proyecto tiene 368 páginas y remite a varias cartografías y anexos técnicos.



Para los interesados, todo el documento está en la página web de la Secretaría de Planeación (www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos).

¿Cómo lograr proximidad?

La propuesta es crear 32 Unidades de Planeamiento Local (UPL).



El POT lograría los “territorios de proximidad” con la creación de 32 UPL (1 rural, 17 urbano-rurales y 14 urbanas) y la simplificación de las normas urbanas para lograr traer equipamientos a zonas que los requieran.

El documento resumen del POT reconoce que hay localidades como “Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Suba (que) presentan desequilibrios territoriales importantes” por encontrarse lejos de los centros productivos y económicos.

Por esa razón propone generar nodos de equipamientos urbanos y rurales para facilitar el acceso a servicios.

¿Cómo nos movilizaremos?

Con red de metro para viajes largos, y bicis y espacios vitales para los cortos.



Además de la línea 1 de metro (en obra), se planean dos líneas más. Una hasta Suba y Engativá (en estructuración) y una que parta desde Soacha, pase por Ciudad Bolívar y tome la NQS. No se descarta una ampliación de la línea 1 por toda la autopista Norte. También se postulan seis cables (ver gráfico) que sean una opción para las periferias y las conexiones con Soacha y La Calera.



Para los ciclistas habrá 564 kilómetros nuevos de ciclorruta.



Y para los peatones se mejorarán 218 kilómetros de redes peatonales y se generarán 18 barrios vitales.

¿Y la vivienda?

El POT reconoce que se demandarán 1’067.525 soluciones de vivienda.



En los artículos 596 y 600, el POT especifica cuáles serán algunas de las apuestas por dar soluciones de vivienda para una ciudad que crece, pero que tiene un suelo de expansión limitado.



Parte de la demanda (vivienda nueva) se suplirá con centralidades como Lagos de Torca, Reencuentro, Reverdecer del Tunjuelo y otros cinco que dejarán 500.000 viviendas iniciadas y con un subprograma de VIS y VIP que a su vez dejará otras 230.400 iniciadas.



El POT también incluye herramientas para facilitar a los ciudadanos hacer mejoramiento de vivienda.

Para hacerlo realidad...

El proyecto prevé un sistema de seguimiento y evaluación.



En el pasado, expertos le han señalado a este diario que el POT de 2004 incluía estrategias y proyectos interesantes para la ciudad que al final no se cumplieron.

Para evitar que la hoja de ruta se quede en el papel, este POT, en su artículo 607, incluye un sistema de monitoreo de cumplimiento que se compone de un expediente distrital y sistemas de indicadores y plataformas tecnológicas que permitan evaluar, con cierta periodicidad, los informes que deberán enviar las entidades que participen en la ejecución de los proyectos.

Una nueva cárcel. En el parágrafo 6 del artículo 182 se da el instrumento para habilitar una segunda cárcel en Bogotá (que sumará unos 2.200 cupos). “En el actual Centro Penitenciario y Carcelario de Bogotá-La Picota se podrá localizar un complejo carcelario mixto, el cual estará exento del cumplimiento de cargas urbanísticas”, dice el plan.



Humedales. Este POT reconoce 17 humedales (dos más que los actuales) y les da la categoría de reservas distritales y no la de parques ecológicos. De plano, el POT deja claro que el endurecimiento está entre los usos prohibidos.

BOGOTÁ