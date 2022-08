Un homicidio múltiple encendió las alarmas de los oficiales de Policía del Centro de Atención Inmediata (CAI) Caldas cuando hacían patrullajes en el sector de El Amparo, en Kennedy.

Cuando arribaron a la carrera 81G con calle 42 sur, aproximadamente a las 11 de la noche, observaron una carreta de reciclaje. Cuando intentaron verificar por qué estaba allí, en plena vía, como abandonada, vieron la mano de un cuerpo humano.

Luego, al revisar más detenidamente, encontraron lo que sería el cuerpo de una persona envuelta en bolsas y debajo de este un lago hemático. Ante el macabro hallazgo tuvo que arribar al lugar personal del laboratorio de criminalística, quienes realizaron una inspección más detallada a la carreta de reciclaje.

Facebook Twitter Linkedin

En esta carreta estaban dispuestos los cuerpos. Foto: Archivo particular

En ese momento se estableció que eran tres los cuerpos sin vida dispuestos en bolsas sobre el rudimentario medio de transporte. Todos son hombres de entre 25 y 30 años.

En un primer momento también se solicitó la presencia de un grupo antiexplosivos y antiterrorismo para que verificara el lugar de los hechos. También se realizó la verificación de todas las cámaras ubicadas en los alrededores de donde ocurrió el macabro crimen.

En este momento se realizan entrevistas a los residentes de la zona, a los familiares de las víctimas y a todos los testigos del hecho. Por el modus operandi y la forma en la que se dispuso de los cuerpos, se teme que este caso sí tenga que ver con la banda transnacional del 'Tren de Aragua', que en la puja por ocupar territorios para el negocio del microtráfico protagoniza estos crímenes para sembrar temor.

¿Qué dijeron las autoridades?

Facebook Twitter Linkedin

Secretario de Gobierno Aníbal Fernández de Soto. Foto: Archivo particular

El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto rechazó el crimen de tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas dentro de una carreta de reciclaje en el sector de El Amparo, en la localidad de Kennedy.



Dijo que , junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Interpol emprenderán acciones contundentes en materia de investigación, inteligencia y persecución para capturar y desarticular la estructura delincuencial de carácter transnacional ‘El Tren de Aragua’ que sería la responsable de este hecho criminal.



Al mismo tiempo, Fernández de Soto ofreció hasta $50 millones de recompensa

para quienes entreguen información que permita la captura de los responsables de

este acto, quienes, además, están tratando de copar espacios en materia de

narcotráfico, de hurto en distintas modalidades, de préstamos ‘gota a gota’ y otro

tipo de actividades ilícitas.



“La organización de ‘El Tren de Aragua’, es la principal responsable de los casos de

homicidios que han ocurrido en Bogotá, en donde los cuerpos son dejados en bolsas en el espacio público en distintas zonas de la ciudad. Avanzamos con la Policía y con todas sus capacidades y con la Fiscalía para desarticular esta estructura responsable no solamente de estos casos de homicidios, sino de la dinámica del crimen alrededor del narcotráfico y del hurto, entre otros”, manifestó el secretario Fernández de Soto.

Hemos acordado con el Presidente realizar el primer consejo de seguridad humana y paz total en Bogotá el próximo miércoles.



Trazaremos un plan conjunto para proteger la vida y tranquilidad de los bogotanos y para combatir el multicrimen y sus vendettas que tanta zozobra causan. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 25, 2022

Así mismo, agregó que cerca del 45 % de los homicidios en Bogotá obedecen a

distintas dinámicas como la que hoy se registró, que son disputas entre grupos

delincuenciales por rentas ilícitas y vendettas. Esto ha llevado al Distrito a trabajar

articuladamente con la Policía y la Fiscalía para desarticular las estructuras

responsables de estos hechos.



Destacó que se trabaja en prevención, en cultura ciudadana, ya que una gran parte

de los homicidios en Bogotá se derivan de problemas de convivencia, de

intolerancia, de exceso de consumo de alcohol, riñas, violencia intrafamiliar y otros

que se salen de control.



“En Bogotá no vamos a permitir la justicia por cuenta propia. Toda información que

permita esclarecer hechos como el ocurrido en Kennedy, que afecten la seguridad

y la convivencia en la ciudad, tendrán recompensa”, resaltó el secretario Fernández

de Soto.



Por su parte, el Brigadier General, Carlos Fernando Triana, comandante de la

Policía Metropolita de Bogotá, expresó que el trabajo interinstitucional con la

Fiscalía General de la Nación y todas las especialidades de la Policía Nacional, se

está adelantando para avanzar rápidamente con el proceso de investigación y

posterior captura e individualización de esta organización delincuencial.

La alcaldesa Claudia López dijo: "No podemos permitir que nadie mate a nadie. Esta no es la ley de la selva. El presidente Gustavo Petro me dijo: 'la seguridad humana y la paz total empieza por Bogotá'".

REDACCIÓN BOGOTÁ