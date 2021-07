Detalles del asalto a la casa de la exfiscal Viviane Morales

La intervención que acababa de hacer la exfiscal general de la Nación Viviane Morales, en una reunión virtual con un grupo de personas que discuten sobre los problemas del país, fue sobre justicia.

Mientras hablaba, en la sala, dos de sus tres hijos, que estaban con ella, veían el partido de la Selección Colombia contra Perú por el tercer puesto de la Copa América, el pasado viernes 9 de julio.



Cuando se acabó el primer tiempo, a las 7:45 de la noche, justo se terminó la conferencia de Morales, y la familia se reunió. Para lo que faltaba del partido planearon pedir una pizza y se sentaron en el sofá a esperarla. Ahí, en la intimidad y seguridad de su vivienda, en un conjunto residencial del norte de Bogotá, esta familia fue asaltada violentamente.



“Hay un ventanal al frente de donde estaba sentada que da como si fuera un espejo al interior; no se ve hacia afuera, pero sí adentro. Cuando veo detrás mío un hombre encapuchado y todo vestido de negro, y otro que le salta a mi hijo para inmovilizarlo. Ahí me di cuenta de que era un asalto”, le dijo a EL TIEMPO la exfiscal y excandidata presidencial.



En ese momento, los pusieron a los tres en el mismo asiento. Uno los custodiaba mientras otro de los delincuentes entró a las alcobas para llevarse lo que veía.

Después los amarraron de manos y pies y los encerraron en una habitación. Se robaron joyas, objetos de plata y todo tipo de elementos de valor. Se trata de una banda organizada y especializada.



Antes de llegar al apartamento de Morales, ya habían asaltado al del lado, y luego entraron a uno más. Los apartamenteros todo el tiempo estaban comunicándose con gente de afuera, desde donde informaban sobre movimientos extraños en la calle. Toda una planeación criminal que se ejecutó en pleno corazón de Chapinero, en el norte de Bogotá.



“El sector es estrato seis, pero obviamente está en una vulnerabilidad absoluta. Todos los edificios, acá son zonas llenas de vigilancia con compañías que se hacen llamar de vigilancia, pero que no capacitan a los celadores, que tampoco tienen redes de comunicaciones lo suficientemente fuertes”, manifestó la exfuncionaria pública.



Después de una hora y media, aproximadamente, pudieron soltarse de las corbatas que usaron para atarlos, y llamaron de inmediato a las autoridades.



Al lugar llegó rápidamente el CTI de la Fiscalía y hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tomaron declaraciones de vecinos, videos de cámaras de seguridad y empezaron las labores para tratar de encontrar a los integrantes de esta banda delincuencial.



“Mejor ni hablamos de lo que se llevaron. Cosas que tienen un costo comercial alto, la argolla de matrimonio, anillos; le puedo decir que me quedé hasta sin reloj. En términos económicos, la pérdida fue considerable”, explicó Morales, quien añadió que aunque cuenta con un esquema de seguridad, este no estaba presente en ese momento.



Los responsables, de acuerdo a lo narrado por las víctimas, eran bogotanos entre los 25 y 30 años de edad. Aunque no los agredieron físicamente, el impacto emocional y psicológico fue muy alto para ellos.



Antes de irse, con el millonario botín en sus manos, los ladrones decidieron devolver los celulares de los tres, también los computadores, que ya tenían listos para llevarse.

“Una vez se recibió la información, la Policía Nacional desplegó toda su capacidad operativa y junto con la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación.



Recopilamos testimonios y videos alrededor de este inmueble, lo que finalmente nos va a permitir identificar a los responsables de los hechos que se presentaron”, dijo el coronel Jairo Baquero, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Bajan hurtos a casas

Finalmente, la exfiscal reflexionó sobre las actuales condiciones de inseguridad por las que está pasando la capital del país, a la que llegó hace apenas dos semanas después de renunciar al cargo que ocupaba como embajadora de Colombia en Francia desde el 12 de noviembre de 2018.



“Es como vivir en carne propia lo que está padeciendo el colombiano de a pie y también ver que tenemos una responsabilidad y debemos salir adelante y debemos derrotar este aumento de la criminalidad en el país”, concluyó.



Las cifras sobre hurtos a residencias en la capital del país se redujeron en el primer semestre de este año. Mientras que entre enero y junio del 2020 hubo 3.698 casos, en el mismo periodo de este año fueron 3.549, 149 casos menos. Sin embargo, inquieta la localidad de Kennedy, en la que se han presentado 477 robos a viviendas, 46 más.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET

