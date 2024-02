Esta es la hipótesis del caso de sicariato que dejó un muerto y un herido en Soacha

En pleno día y bajo la mirada de decenas de habitantes, sicarios atacaron a tiros un bus de servicio público que presta servicio en el municipio de Soacha, aledaño al sur de Bogotá, dejando así una persona muerta y otra herida.



El tiroteo que alertó al barrio Rincón de Santa Fe este 28 de febrero ocurrió sobre las 8 de la mañana, cuando el vehículo colectivo transitaba sobre la diagonal 34 con transversal 13.



Pasadas pocas horas del crimen, se conocieron nuevos detalles sobre la identidad de los afectados y las hipótesis de las autoridades acerca de una extorsión que se habrían negado a pagar las víctimas.

El sonido de múltiples disparos sorprendieron a todas las personas que transitaban por esta zona residencial, donde se está construyendo un conjunto de apartamentos y sobre el andén hay varios puestos de venta informal de comida.



Según la información preliminar, los testigos del hecho relatan que cuatro hombres en dos motocicletas desenfundaron armas de fuego en contra de las personas que iban de piloto y copiloto del bus.



En medio de la ráfaga de disparos, fue herido de bala el ayudante del conductor, quien fue identificado como José Luis Sánchez, de 31 años, y murió en los hechos. Además, un taxista quien iba sobre la misma vía resultó con una lesión de disparo en uno de sus brazos.



La Policía Metropolitana fue alertada con prontitud y llegaron para atender la situación, encontrando sin vida al ayudante del bus, quien falleció por la gravedad de la herida, mientras que el taxista fue llevado hasta un centro asistencial, en el que se recupera satisfactoriamente.



"Se presenta un hecho lamentable, en el que pierde la vida una persona de sexo masculino. Los hechos están siendo materia de investigación y estamos en el proceso de recolección de videos y testimonios que puedan dar información que conduzca al esclarecimiento de los hechos", explicó el teniente coronel Belkin Villarreal, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Soacha.



Un panfleto amenazante

"Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo", se lee en la primera parte de un panfleto que quedó en el lugar del crimen.



Escrito sobre una hoja blanca y con un marcador rojo, los criminales afirman que si no se comunican con ellos "para llegar a un dialogo" no los van a dejar trabajar más.



Además, dicen que si las víctimas trabajan "seguirán viendo estos acontecimientos", sugiriendo una amenaza de muerte.



"La felicidad y la tranquilidad no tienen precio, comunícate", finalizan dejando tres números de teléfono celular que pertenecerían a la 'Organización Los Satanás, el Moisés', según la firma que dejan los delincuentes.

Laura Avendaño Ladino

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

