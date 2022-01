Este año comenzará la fase de preconstrucción de la Avenida Longitudinal del Sur (ALO Sur), una nueva arteria vial que busca descongestionar la entrada y salida de Bogotá en la zona centro y suroccidente.





(Le puede interesar: Seis cambios claves que vienen para la movilidad de Bogotá)

La espera por la materialización de este proyecto ha sido más que larga. La vía ha estado en planes desde 1961 –cuando el Concejo la aprobó–, y su trazado para conectar la autopista Sur y la autopista Norte por el borde occidental de Bogotá se definió en 1998. Luego, desde el 2000, se reportó en los medio de comunicación que se construiría en tres tramos (sur, centro y norte). Incluso, se llegó a afirmar en una nota publicada en este diario en septiembre del 2000 que “el primer tramo que saldrá a licitación es el comprendido entre la autopista Sur y la calle 13, en noviembre próximo”. Pero lo que vino luego fue una serie de tropiezos de financiación, de coordinación y hasta de gestión y protección predial que truncaron el proyecto por años.



Hoy, dos décadas más tarde, al menos ya se tiene por seguro el primer tramo: la ALO Sur –que tendrá 24,5 kilómetros de longitud e irá de Chusacá (Soacha) a la calle 13 (Fontibón)– fue adjudicada en diciembre de 2021. Queda pendiente la estructuración financiera de la ALO Centro, que va de la calle 13 a la calle 80, y ver cómo se da una alternativa de movilidad ahora que la ALO Norte fue sepultada con el recién decretado POT.



Durante 2022, la firma Estructura Plural ALO Sur, que se quedó con el megacontrato, deberá, a su vez, crear una sociedad para contratar las obras de las siete unidades funcionales que armarán la vía (ver gráfico) y terminar de definir unos temas de rubros y licenciamientos. Para 2023, si todo lo anterior sale bien, comenzarían en forma las obras: “primero vamos a entregar una calzada y, luego, vamos a entregar la otra.



Vamos a buscar es que haya transitabilidad muy pronto. Vamos a tener un año de preconstrucción, tres años de construcción y entra una calzada; y, un año después, entra una segunda calzada”, le explicó a EL TIEMPO Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es decir, en 2025 los ciudadanos ya podrían rodar por ella. En el apéndice técnico 1 del proyecto se especifica que el primer tramo en estar listo sería la calzada oriental, que operaría inicialmente de manera bidireccional.



Gutiérrez indica que cuando todo el proyecto esté listo se tendrá una vía “que genera un ahorro sustancial de tiempos de desplazamiento, que reduce congestión entre Bogotá y Soacha y que le sirve a la gente que entra y sale de Bogotá. Es como entrar a un ‘tubo’, de 24 kilómetros, que tomamos en el Muña y sale en la calle 13, ese recorrido lo puede estar haciendo un conductor en 15 o 20 minutos”.

(Para seguir leyendo: POT y trancón | Opinión)

En detalle

De acuerdo con el apéndice técnico, el proyecto contempla la adecuación de dos carriles por sentido entre Chusacá y Canoas, la rehabilitación de dos carriles entre Canoas y la avenida Bosa, la construcción de un corredor vial nuevo de dos carriles entre la avenida Bosa y la calle 13 y la construcción de corredor vial nuevo de la segunda calzada de dos carriles entre Canoas y la calle 13 (ver mapa).

Alo Sur by Ana Puentes on Scribd

El proyecto contempla también la construcción de dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá y las respectivas conexiones con la calle 13, a través de orejas y un enlace sobre el río Fucha, y con la autopista Sur, a través de enlaces.



Por otro lado, la ALO Sur también tendrá un peaje a la altura de la entrada y salida de Bogotá. “Será un peaje nuevo y va a ser pagado para quienes quieran tomar esta vía; quienes no, pueden seguir usando las vías existentes, como la autopista Sur”, indicó Gutiérrez.



Además de ser una solución para el tráfico mixto y de carga, la ALO Sur tendrá 10 kilómetros de ciclorruta en su tramo por Bogotá y adecuará 153.000 metros cuadrados de espacio público. E, incluso, deja un espacio de separador central lo suficientemente ancho como para desarrollar una troncal de TransMilenio en el paso por Bogotá.



En conversación con este diario, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, anotó que la solución de transporte público masivo podría bien ser TM, un Regiotram o un tren ligero; no obstante, reconoció que, al menos en el Plan de Desarrollo de la actual alcaldía, no hay recursos ni planes de un sistema en esa vía. Es decir, será responsabilidad de la próxima administración decidir si algo se quisiera ubicar en ese separador central.



Por lo pronto, lo cierto es que en 2022, después de décadas de planos e ideas, finalmente se construirá el primer tramo de la ALO. Tendrá una inversión de 1,17 billones de pesos y generará 19.743 empleos entre directos, indirectos e inducidos, para Bogotá y Cundinamarca.

(Además: Qué tanto una vía en la Sabana puede reemplazar la ALO)

Qué pasa con el resto de la ALO

La ALO Centro, que va de la calle 13 a la calle 80 aún está en fase de estructuración financiera. Aunque el director de la ANI no se comprometió con una fecha para anunciar obras, el director del IDU sí aseguró en una rueda de prensa que esperaba ver avances claves para el 2023.



Por otra parte, con la expedición del POT, ya es oficial que la ALO Norte no se hará. Según le confirmó el director del IDU a este diario, lo que viene ahora es la reglamentación del uso de los predios que ya habían sido comprados para la ALO.



“Como fueron adquiridos para una vía, lo que debemos buscar es un decreto que reglamente el uso en otro tipo de servicios”, explicó y añadió que los predios pueden tener bien sea usos sociales o de otras soluciones de movilidad.



Por otra parte... También está pendiente la estructuración financiera de la ampliación de la calle 13 que, de hecho, recibirá en 2025 el flujo vehicular que venga por la ALO Sur. Según el director del IDU, esperan tener esta financiación durante el primer semestre.

EL TIEMPO